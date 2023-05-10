بلومبرغ: توزيعات أرباح "أرامكو" الأكثر سخاءً بين الشركات العملاقة

تسعى شركة "أرامكو" السعودية حالياً إلى توسيع الفجوة مع أكبر الشركات العالمية فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، إذ أن التوزيعات السنوية التي تقدمها شركة النفط العملاقة تعادل أكثر من مدفوعات أكبر 5 شركات عالمية مجتمعة.

وقد تزيد مدفوعات الشركة للحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين - 75.8 مليار دولار العام الماضي والأعلى من أي شركة مدرجة - بأكثر من 20 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لـ "بلومبرغ إنتيلجنس".

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وسيكون هذا الدفع الإضافي وحده معادلاً لتوزيعات الأرباح السنوية المقدرة لشركة "مايكروسوفت". وعلى الرغم من أن شركة "أبل" قد تكون الشركة الأكبر برأسمال سوقي يبلغ 2.7 تريليون دولار، فإن مدفوعات مساهمي "أرامكو" - باستثناء عمليات إعادة الشراء - تقزم جميع الشركات الأخرى.

وتعني الدفعة الإضافية أن مساهمي أرامكو سيراقبون أسعار النفط عن كثب أكثر من أي وقت مضى. وتمتلك الحكومة السعودية 90% من الأسهم بشكل مباشر، و8% أخرى يملكها صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقال بنك مورغان ستانلي إن هذه الخطوة قد تزيد من تدفق أرباح "أرامكو" بنسبة 10% إلى 20% بأسعار النفط الحالية، بينما تتوقع RBC Capital Markets LLC دفع توزيعات إضافية تتراوح بين 12 مليار دولار و18 مليار دولار.

يأتي ذلك، على الرغم من انخفاض خام برنت بنحو 40% من ذروته في مارس 2022، مع تكثيف عمليات البيع في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي يلقي بثقله على الطلب.