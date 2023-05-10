خسائر العملات المشفرة تقفز لـ61 مليار دولار مع تأثير صدمة رفع الفائدة

واصل اللون الأحمر سيطرته على منصات تداول العملات المشفرة، لتشهد أكبر العملات خسائر حادة مع عودة "بيتكوين" إلى مستوى 27 ألف دولار.

ومازالت سوق العملات المشفرة تعاني من صدمة رفع أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أيام رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لمحاربة التضخم، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس من العام الماضي.

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وتميل زيادة أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يجعل الأموال أكثر تكلفة وبالتالي تثبيط المزيد من الاستثمارات المضاربة.

على صعيد التداولات وخلال التداولات الأخيرة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5% خاسرة نحو 61 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1200 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي، إلى نحو 1139 مليار دولار في تعاملات اليوم.

في صدارة العملات الرقمية خاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 3.86% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 27561 دولار.

كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 533.65 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 46.85% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.5% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 1839.72 دولار.

كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 221.35 مليار دولار لتستحوذ على 19.43% من إجمالي السوق في الوقت الحالي

واستقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" التي جاءت في الترتيب الثالث والخامس، عند مستوى 1 دولار، كما استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 82.5 مليار دولار، و 30.14 مليار دولار، بحصص سوقية تبلغ نسبتها 7.24%، و 2.64%، على التوالي.

وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.8% مع تراجعات أسبوعية بلغت نسبتها 3.5% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 311.98 دولار.

كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 48.62 مليار دولار مستحوذة على نحو 4.26% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.