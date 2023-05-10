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بلاك روك (رويترز) مناسبة
بلاك روك (رويترز)
ثروات

"بلاك روك" تستهدف جمع مليار دولار بدعم من صناديق سيادية خليجية

بلومبرغ: الصندوق سيركز على البنية التحتية وأعمال الأسهم الخاصة في المنطقة

دبي - العربية.نت
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تسعى شركة "بلاك روك" لجمع مليار دولار مبدئياً لأحد صناديق الأسهم الخاصة، والبنية التحتية الجديد الذي يركز في الأساس على الشرق الأوسط، بالتعاون مع بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة وشركة حصانة للاستثمار محادثات للمساهمة في الصندوق. كما يفكر صندوق الثروة في أبو ظبي، شركة مبادلة للاستثمار، ومستثمرون دوليون آخرون في دعم الأداة الجديدة، وفقاً لـ "بلومبرغ".

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وفي حين أن الإغلاق الأول للصندوق قد يجمع حوالي مليار دولار، يمكن أن يرتفع مجمع رأس المال في النهاية إلى عدة مليارات من الدولارات، وفقاً للمصادر. والتي قالت، إن شركة "بلاك روك" تدرس توطين الصندوق في سوق أبوظبي العالمي، مع نفاد العمليات من الرياض.

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وأوضحت المصادر، أن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم الصندوق أو شركاء الاستثمار.

وقالت شركة بلاك روك في نوفمبر، إن ذراعها الاستثماري البديل سيضع استراتيجية صندوق البنية التحتية الجديد في الشرق الأوسط حيث تبني فريقاً متخصصاً في المنطقة. كما وقع الصندوق اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لاستكشاف فرص البنية التحتية في المنطقة، وفقاً لـ "بلومبرغ".

قادت شركة "بلاك روك" تحالف أبرم صفقة العام الماضي لشراء حصة بقيمة 15.5 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لشركة أرامكو السعودية. كما أبرمت اتفاقية مع الشركة لاستكشاف مشاريع الطاقة منخفضة الكربون. كما يعد الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، زائر متكرر للمنطقة.

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