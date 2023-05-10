"دانة غاز" للعربية: 52 مليون دولار قروض مباشرة بنهاية الربع الأول من 2023

قال رئيس علاقات المستثمرين في دانة غاز، محمد المبيضين، إن نتائج الشركة في الربع الأول من 2023، جاءت بشكل عام إيجابية، رغم انخفاض أسعار النفط بنحو 20% إلى متوسط 81 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2023، مقابل متوسط 101 دولار للبرميل في الربع الأول من 2022.

وأضاف المبيضين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن "دانة غاز" حدت من أثر انخفاض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج في حقل تطوره بإقليم كردستان العراق بإضافة 50 مليون قدم مكعبة من الغاز تمثل نحو 10% من الإنتاج الحالي، بالإضافة إلى خفض التكاليف بنسبة 14%.

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تراجعت أرباح الشركة بنحو 7.6% إلى 183 مليون درهم نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن الأرباح فاقت توقعات المحللين البالغة 141 مليون درهم.

وأوضح مدير علاقات المستثمرين في دانة غاز، أن الشركة تتأثر بانخفاض وارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن لديها تحوط طبيعي بشأن إنتاج الغاز، نظراً لأنه يُباع بأسعار ثابتة نسبياً بعقود طويلة الأجل.

وأشار إلى أنها لا تتأثر بتذبذب أسعار الغاز، لكنها تتأثر بالمنتجات الأخرى مثل السوائل والمكثفات النفطية وغاز البترول المسال والتي تتأثر بنسبة أكبر من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

وبشأن قروض الشركة، قال المبيضين، إن القروض القائمة تنقسم إلى نوعين الأولى مرتبطة بمشاريع وغير مرتبطة بالشركة بصورة مباشرة، ولديها قرض مرتبط بمشروعها في إقليم كردستان العراق وتبلغ حصتها منه 150 مليون دولار "دون حق الرجوع إلى الشركة"، فيما تبلغ القروض المباشرة 52 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2023، وتبلغ مستويات السيولة 150 مليون دولار، ولذلك فإن المديونية قليلة جدا.

وتابع: "حصلت الشركة على قرض جديد بقيمة 65 مليون دولار بعد الربع الأول من العام الجاري، لإدارة السيولة بشكل أفضل، وبشكل عام فإن القروض قليلة والميزانية العمومية في وضع مالي ممتاز".