"RIPPLE" للعربية: ننتظر حكماً قريباً في قضية مع هيئة البورصات الأميركية

أكد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في شركة "RIPPLE" للتكنولوجيا نافين جوبتا، أن تأثير القضية المرفوعة من قبل هيئة الأوراق والبورصات الأميركية سيكون محدودا فقط على أعمال الشركة في الولايات المتحدة.

وقال جوبتا في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي عقدت هذا الأسبوع، إن "الشركة تنتظر حكما قريبا في قضية مع هيئة البورصات الأميركية".

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وكانت الهيئة اتّهمت الشركة ورئيسها التنفيذي بخرق قوانين الأوراق المالية الأميركية من خلال بيع عملة "XRP" المشفّرة دون تسجيلها أولّاً لديها. وتعترض "ريبل" على هذه المزاعم وتحتفظ بأنّ عملة "XRP" يجب اعتبارها رقميّة وليست أمنية.

و"ريبل" ليست الشركة الوحيدة التي اتّخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إجراءات إنفاذ ضدّها. فقد طلبت من شركة "كراكن"، وهي بورصة عملات رقمية، التوقف عن تقديم خدمة تقدّم للمستخدمين عوائد تشبه الفوائد على عملاتهم الرقمية.

وأوضح جوبتا أن القضية المرفوعة من الهيئة لن تؤثر على أعمالنا خارج أميركا، مضيفا أن "حصة 95% من أعمالنا خارج الولايات المتحدة".

وأضاف أن الشركة لديها خطط للتوسع في المنطقة العربية وخصوصا في إمارة دبي. وذكر أن تبني دبي للتكنولوجيا المالية يشبه نشأة "سيليكون فالي".