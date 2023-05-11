هل تنهي مصر ثاني صفقة ببرنامج الطروحات هذا الأسبوع؟

في إطار احتواء أزمة شح الدولار، تخطط الحكومة المصرية لبيع حصة أقلية في الشركة المصرية للاتصالات لمستثمرين يتطلعون إلى الاستثمار في الشركة.

وكشف تقرير حديث، أن الحكومة المصرية قد تبدأ الإعداد لعملية طرح حصة 10% من شركة الاتصالات العملاقة المملوكة للدولة في أقرب وقت من هذا الأسبوع. وقد يبدأ مستشارو المصرية للاتصالات في طلب عروض المستثمرين المؤسسيين للحصة المطروحة، والتي سيجري إدراجها في البورصة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

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ومن المقرر أن تبيع الحكومة، الحصة المستهدفة بسعر استرشادي يبلغ 22.25 جنيه للسهم الواحد، بخصم 3.8% عن آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات عند 23.14 جنيه يوم الأربعاء. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3.8 مليار جنيه تعادل نحو 122.8 مليون دولار، وفقا لهذا السعر.

كانت وزارة المالية المصرية، قد كشفت في مارس الماضي، عن خططها لطرح حصة في الشركة، بعد أن ذكرت تقارير صحافية، أن الحكومة تتطلع إلى بيع 10% من حصتها في الشركة، فيما لم يؤكد أي من الأطراف المعنية الحصة المستهدف بيعها بشكل رسمي. وبعدها تداولت تقارير محلية عن تأجيل الطرح من قبل المسؤولين بسبب الأزمة المصرفية العالمية.

وعلى خلفية تأجيل إتمام الصفقة، انخفضت أسهم المصرية للاتصالات بنسبة 16% منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي. ويأتي السعر الاسترشادي المعلن عنه بخصم 20% عن سعر سهم المصرية للاتصالات في أوائل مارس.

وتمتلك الحكومة المصرية نحو 80% من الشركة المصرية للاتصالات، بينما الـ 20% المتبقية من الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية.

وتستهدف الحكومة جمع نحو ملياري دولار من مبيعات الأصول المملوكة للدولة بحلول يونيو. ومنذ الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية في فبراير، باعت الدولة حصتها في شركة واحدة فقط، إذ جمعت 25 مليون دولار عبر التخارج من حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية.

لكن وفق تصريحات رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، فإن هناك اتفاقيات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وقالت المصادر، إن الحكومة قامت بتعيين كل من سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، بينما يشارك البنك الأهلي المصري كمستشار لإتمام الصفقة.

وأمس، نفذت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية أمس عرض الشراء الإجباري على نحو 19.36 مليون سهم في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة بالبورصة المصرية، مقابل 39.8 جنيه للسهم، لتتم الشركة الإماراتية بذلك استحواذها على أكثر من 80% من أسهم باكين مقابل 770.5 مليون جنيه تعادل نحو 24.9 مليون دولار.