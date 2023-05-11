"أغذية" للعربية: مستمرون في تحويل مصر لمركز تصدير إقليمي لمنتجاتنا

قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، شريف الفحّام، إن المجموعة تمكنت خلال العامين الماضيين من مضاعفة حجم الأعمال من ملياري درهم إلى 4 مليارات درهم وتحسين هامش الأرباح بعد الضرائب من 8% إلى 14%، وبذلك رفعت سقف التوقعات لاستراتيجية 2025 إلى 6 مليارات درهم، وتحسين هامش الأرباح بعد الضرائب 15.5% إلى 16.5% بحلول 2025.

وفي مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، قال الفحام، إن "أغذية" تختلف حالياً عن العامين السابقين، وأصبح لديها محفظة أكثر تنوعاً تتمثل في 4 قطاعات متوازنة بدلاً من قطاعين فقط هما قطاعا المياه والأعلاف، والدقيق وتم إضافة قطاع البروتينات والمجمدات وقطاع الوجبات الخفيفة، وهي قطاعات عالية النمو.

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وأضاف أن 50% من عمليات الشركة حالياً أصبح خارج الإمارات بدلاً من 90% في السابق، بعد أن حققت تنوعاً جغرافياً متميزاً يساعدها لتكون أكثر مرونة وقدرة على مجابهة التحديات واغتنام الفرص.

وأشار الفحام إلى أن نتائج الربع الأول من 2023، جاءت قوية ومتميزة وتتماشى مع توقعات المجموعة، بعد أن سجلت نمواً في الإيرادات 12.3%، وتحسن هامش الأرباح بعد الضرائب بواقع 90 نقطة أساس، مع نمو الأرباح 7% وذلك رغم التحديات المتمثلة في استمرارية زيادة أسعار المدخلات وارتفاع سعر الفائدة.

وبشأن القطاعات الأكثر نمواً، قال شريف الفحام، إن قطاع الوجبات الخفيفة تصدر القطاعات نمواً بنسبة 50% في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، وباستثناء أثر الاستحواذات سجل نمواً 14.5% مدعوماً باستمرارية التوسع في أسواق التصدير لدول الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وبدعم من زيادة الابتكارات.

"تلاه في النمو قطاع الأعلاف والدقيق بنسبة 12% رغم ارتفاع أسعار المدخلات، ورغم أنه من القطاعات مرتفعة التنافسية، نما قطاع المياه والأغذية بنسبة 6%، وسجل تحسناً 3.4% في الأرباح مدعوماً بإعادة هيكلة عمليات المياه في السعودية"، وفقاً للفحام.

بشأن أداء المجموعة في مصر، قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، إن "أغذية" حافظت على حصتها السوقية في مصر وحسنت أرباحها رغم تأثر المبيعات نتيجة انخفض سعر الجنيه، وبلغ التأثير نحو 110 ملايين درهم تم معالجة 70 مليون درهم منها وبلغ التأثير 40 مليون درهم.

وأضاف أن استراتيجية المجموعة في مصر تتمثل في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحويل مصر إلى مركز تصدير إقليمي للمجموعة عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي والتكلفة المنافسة واتفاقيات التصدير مع بقية الدول.

وتابع الفحام: "بلغت صادراتنا من مصر 60 مليون درهم سنويا وارتفعت بنحو 3 إلى 4 ملايين درهم خلال الربع الأول من 2023، ومسستمرون في تحويلها لمركز تصدير إقليمي لتمثل مصدر دفاعي ضد تقلبات العملة".

وعن تمرير ارتفاع التكلفة للمستهلك، قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة أغذية، إن المجموعة لم تمرر كل التكلفة للمستهلك رغم ارتفاع أسعار المدخلات 55 مليون درهم في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، مع تحسين عروض الابتكار والمنتجات ورفع الأسعار في قطاع الأعلاف والدقيق، وكذلك رفع الأسعار في مصر مع تغير سعر الصرف.

وقال الفحام، إن المجموعة رغم ارتفاع تكلفة الإقراض سددت أكثر من 400 مليون درهم في الربع الأول من 2023.

وتوقع تحسن الأسعار في النصف الثاني من هذا العام.

كانت الأرباح الفصلية لمجموعة أغذية الإماراتية بنسبة 6% لتلامس 87 مليون درهم. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 80 مليون درهم. ودعم ارتفاع الأرباح نمو الإيرادات 12% إلى 1.18 مليار درهم.

وذكرت الشركة أنه تم تسجيل تأثير مالي ناتج عن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 112 مليون درهم في الربع الأول.