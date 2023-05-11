"الدولية الإسلامية" للعربية: نتوقع إبرام اتفاقيات بـ1.5 مليار دولار خلال اجتماعات جدة

توقع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، في مقابلة مع "العربية"، وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية في جدة إلى 1.5 مليار دولار.

وقال سنبل، إنه من المتوقع أن يصل عدد الاتفاقيات الموقعة لنحو 60 اتفاقية للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

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وأوضح أن هناك زيادة متوقعة في قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال اجتماعات جدة بنحو 15-20% عن اجتماعات شرم الشيخ، بسبب الزيادة الواضحة في طلبات التمويل المقدمة من الدول الأعضاء للمؤسستين.

وأضاف أن أعلب الاتفاقيات تصب في سبيل توفير خطوط تمويل للمؤسسات المالية بالدول الأعضاء، الإضافة إلى اتفاقيات خاصة بمشروعات في قطاعات محددة تشكل أهمية للدول منها الطاقة والكهرباء والمياه، أو اتفاقيات عمليات تنمية التجارة للدول الأعضاء.

وبين أن أغلب الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تستفيد من هذه الاتفاقيات مثل مصر وتونس وباكستان وبنجلاديش وغيرهم، وبخاصة بقاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة.

أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية في جدة يوم الأربعاء، التي ستستمر لثلاثة أيام وذلك للبحث في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وستجمع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام وزراء من 57 دولة عضوا، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية.

وتعد الاجتماعات السنوية للمجموعة بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية.