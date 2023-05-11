"ترمب" يشعل أزمة سقف الديون الأميركية.. "إما خفض الإنفاق أو مواجهة التخلف"

حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الجمهوريين على انتزاع تنازلات من الرئيس جو بايدن لتقليل الإنفاق أو دفع الولايات المتحدة إلى أول تخلف عن السداد على الإطلاق في مقابلة يوم الأربعاء مع شبكة "CNN".

وقال ترمب: "أقول للجمهوريين - أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ - إذا لم يعطوكم تخفيضات كبيرة، فسيتعين عليكم دفع الخزانة لمواجهة التخلف عن السداد".

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وأضاف: "ما نفعله الآن أننا ننفق المال مثل البحارة المخمورين".

يحتفظ ترمب بقبضة محكمة على الحزب الجمهوري، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظاً حالياً لترشيح الحزب لعام 2024، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وجاءت تعليقاته بعد يوم من عقد بايدن اجتماعا مع قادة الكونغرس الذي لم يحرز تقدماً كبيراً نحو اتفاق على رفع سقف الديون. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مرة أخرى مع هؤلاء القادة يوم الجمعة.

وعند سؤاله، حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، إذا لم يوافق بايدن على خفض الإنفاق. قال ترمب: "إذا لم نفعل ذلك الآن فسنضطر إلى فعله لاحقاً، لأنه يتعين علينا إنقاذ هذا البلد".