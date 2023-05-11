6 مصريين في قائمة المليارديرات.. ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر
نصف القائمة يسيطر عليها الأشقاء "منصور"
احتفظ رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس بصدارة ترتيب أغنى شخص في مصر، بعد مرور أكثر من 4 أشهر من عام 2023، بثروة تقدر بـ 7.0 مليار دولار، وفقاً لـ "فوربس"، وهو نفس ترتيبه في نهاية عام 2022.
وظلت قائمة الأثرياء في مصر ثابته، منذ نهاية العام الماضي، حيث يحتل محمد منصور، المركز الثاني بثروة صافية 3.6 مليار دولار، فيما يحل نجيب ساويرس في المركز الثالث مع ثروة تقدر بـ 3.3 مليار دولار.
ويختلف ترتيب "فوربس" عن قائمة "بلومبرغ للمليارديرات"، والتي وضعت "نجيب ساويرس" في المركز الثاني، والوحيد رفقة شقيقه الأصغر ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم، مع ثروة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار.
ووفقاً لقائمة "فوربس"، فإن محمد الفايد، يحتل المرتبة 1520 عالمياً، والرابع بين مليارديرات مصر مع ثروة تقدر بملياري دولار.
يوسف منصور هو خامس أغنى شخص في مصر، بثروة تصل إلى 1.5 مليار دولار. بينما جاء شقيقه ياسين منصور بثروة شخصية 1.3 مليار دولار، واحتل المركز السادس بين أغنى أغنياء مصر، والأخير في قائمة المليارديرات.
6 مليارديرات الأغنى في مصر منذ مطلع 2023
ناصف ساويرس: 7.0 مليار دولار
محمد منصور: 3.6 مليار دولار
نجيب ساويرس: 3.3 مليار دولار
محمد الفايد: 2.0 مليار دولار
يوسف منصور: 1.5 مليار دولار
ياسين منصور: 1.3 مليار دولار
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