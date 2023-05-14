"أوراسكوم للتنمية" للعربية: ربط البيع في الجونة بالدولار ولن نفعل ذلك بـ"أو ويست"
الشركة تستهدف تسليم أكثر من 1000 وحدة هذا العام في مشروع "أو ويست"
كشف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة عمر الحمامصي، عن نية الشركة تسليم أكثر من ألف وحدة في مشروعها في القاهرة "أو ويست".
وقال الحمامصي، في مقابلة مع "العربية"، إن مبيعات الشركة في جميع الدول تجاوزت 800 مليون دولار بالعام الماضي.
وتابع: "مبيعاتنا في مصر العام الماضي تجاوزت 11 مليار جنيه".
وتوقع أن تمثل مبيعات مشروع "أو ويست" نصف مبيعات الشركة في مصر خلال 2023 لتتجاوز 5.5 مليار جنيه.
وقال: "نركز الآن على التحكم في تضخم الأسعار عبر سرعة التنفيذ والتسليم".
وأشار إلى افتتاح الشركة لمكتب في الخليج، وقريبا ستفتح مكاتب في أميركا وكندا لتصدير العقار.
ولفت إلى ربط البيع في الجونة بسعر الدولار لأن بعض المشتريين بالمشروع من خارج مصر وهذا النظام تعمل به الشركة منذ 34 سنة، مضيفا: "لن نفعل ذلك في مشروع أو ويست في المستقبل القريب".
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