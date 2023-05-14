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خاص

"بنية" للعربية: إنشاء أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر باستثمارات 250 مليون دولار

إبرام شراكة مع "خزنة" الإماراتية لإطلاق مركز البيانات

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" أحمد مكي، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع "خزنة" الإماراتية لإنشاء أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بطاقة 25 ميغاواط واستثمارات بقيمة 250 مليون دولار.

وأضاف مكي في مقابلة مع "العربية"، أن الاتفاقية سيتم تفعليها على الفور، وسيجري الكشف عن حصص الطرفين في المشروع لاحقا بعد انتهاء إجراءات تخصيص الأرض.

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وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة التكنولوجية في المعادي، والتي ستكون أول موقع للاستثمار في المراكز فائقة القدرة في مصر.

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وكشف مكي عن شراكة لـ"بنية" في السوق السعودية مع شركة "الفنار" تم إبرامها بداية العام لإطلاق شركة "ألفا بنية" بشراكة متساوية بين الطرفين.

وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمصنع الألياف الضوئية، فيما سيبدأ التشغيل الرسمي في الشهر المقبل.

وقال مكي إن "الأزمة الاقتصادية العالمية دائما لها تأثير، ونحاول مع الشركاء الآخرين تقليل التداعيات لأقل قدر ممكن، لذلك تم إطلاق مصنع الألياف وبدأنا في إبرام بعض الاتفاقيات المبدئية للبيع لخدمة السوق المصرية وأسواق المنطقة".

وتوقع إنتاج 25 ألف كيلو من مصنع الألياف الضوئية العام الحالي، ترتفع إلى 60 ألف كيلو بداية عام 2025.

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