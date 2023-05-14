"تسلا": استدعاء جميع السيارات المباعة خلال آخر 4 سنوات.. في هذه الدولة!

قالت أكبر هيئة تنظيمية للسوق في الصين "SAMR"، إن شركة "تسلا" ستستدعي أكثر من 1.1 مليون سيارة بسبب مخاطر السلامة المحتملة.

ووفقاً لخطة قدمتها "تسلا" مع "إدارة الدولة لتنظيم السوق"، ستستعيد الشركة اعتباراً من 29 مايو، نحو 1.1 مليون سيارة تم إنتاجها بين 12 يناير 2019 و24 أبريل 2023.

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ويعادل هذا الرقم تقريباً إجمالي مبيعات "تسلا" في البر الرئيسي للصين خلال فترة الأربع سنوات. من عام 2019 إلى مارس 2023، حيث باعت "تسلا" حوالي 1.09 مليون سيارة في الصين، وفقاً لحسابات "CNN"، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، بناءً على أرقام من جمعيات الصناعة الصينية المدعومة من الدولة.

تشمل النماذج التي سيتم استدعاؤها الطراز S، وموديل X، والنموذج 3، والنموذج الصيني الصنع 3 والنموذج 6.

وقال البيان إن المركبات لديها مشاكل قد تزيد من احتمال قيام السائقين "بالخطأ بالدعس على دواسة الوقود" لفترة طويلة، مما قد يزيد من مخاطر الاصطدام ويشكل "خطرا على السلامة".

وأضافت أن الشركة تخطط لإجراء تعديلات أو إضافة ميزات إخطار إلى المركبات المسترجعة لتقليل المخاطر.

وفي مارس، استدعت شركة "تسلا" أكثر من 2600 سيارة مستوردة من طراز S في الصين، بسبب مشكلة احتمالية انفتاح غطاء محرك السيارة بشكل غير متوقع أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر على سلامة السيارة والسيارات الأخرى.

وتعد الصين مركزاً رئيسياً للمبيعات والتصنيع لشركة تسلا، والتي بدأت في إنشاء مصنع ضخم في شنغهاي في يناير 2019. تلك المنشأة، التي تم بناؤها في غضون 10 أشهر بتكلفة تعادل 65% من تكلفة مصنع مماثل في الولايات المتحدة.

ويوفر مرفق شنغهاي المركبات لمعظم الأسواق خارج أميركا الشمالية. ليس من الواضح ما إذا كانت السيارات من هذا المصنع المباعة خارج الصين ستخضع لنفس عملية الاسترداد.