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"جي إف إتش" للعربية: نستعد لإعلان صفقات استحواذ بقطاع الرعاية الصحة في السعودية

الريس: المجموعة تركز على الاستثمار بقطاعات الرعاية الصحية واللوجستيات والمدن والتعليم

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية، هشام الريس، في مقابلة مع "العربية"، إن المجموعة تهدف للتركيز على الاستثمار في منطقة الخليج بأسواق السعودية والإمارات.

وأضاف الريس، أن تغير بوصلة استثمارات المجموعة للمنطقة الخليجية بخلاف الفترات الماضية والتي كانت تركز في معظمها على الاستثمار في الأسواق الخارجية، يرجع إلى معدلات النمو بالقطاعات الرئيسية.

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وأوضح أن المجموعة تركز على القطاعات الدفاعية والمدن الثانوية والتي تشهم معدل نمو وطلب مرتفع، كما نركز على قطاع الرعاية الصحية، حيث تم توقيع عدد من الاستحواذات، سيتم الإعلان عن جزء منها قريبا في السعودية.

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وذكر أن المجموعة تركز على الإستثمار في الإمارات الشمالية بقطاعات الرعاية الصحية واللوجستيات والمدن الرئيسية والتعليم.

وأعلنت مجموعة "جي إف إتش" تحقيق صافي ربح 24.01 مليون دولار للربع الأول من 2023، مقابل 19.12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 25.6%.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت، نسخة منه، إن هذه النتائج جاءت مدعومة بالنمو في مجالات الأعمال المصرفية الاستثمارية الأساسية والخزينة والأعمال المصرفية التجارية للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع 0.73 سنتاً مقابل 0.54 سنت في الربع الأول من عام 2022.

وذكرت "جي إف إتش"، أن إجمالي الدخل للربع الأول 86.93 مليون دولار مقارنة بـ 66.02 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 31.7%، فيما بلغ صافي الربح الموحد للربع الأول 24.44 مليون دولار مقارنة بـ 19.35 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 26.3%.

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