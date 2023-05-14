"مرنة" السعودية تعتزم جمع 83.4 مليون دولار عبر الاكتتاب العام

تسعى المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) السعودية إلى جمع ما يصل إلى 312.9 مليون ريال (83.4 مليون دولار) من طرح عام أولي على الرغم من المخاوف بشأن تقلبات السوق والتي دفعت بعض الشركات الأخرى في المملكة إلى تأجيل مبيعات الأسهم المقررة.

وقالت الشركة المالية غير المصرفية يوم الأحد في بيان، إنها حددت النطاق السعري لطرحها عند 13-14.6 ريالا للسهم. وتخطط مرابحة لبيع حصة 30% أو 21.4 مليون سهم، ومن المتوقع أن تعلن عن سعر الطرح النهائي في 21 مايو.

مادة اعلانية

ويأتي العرض بعد أن أجلت أرامكو إدراج أعمالها التجارية في مجال الطاقة، كما أرجأت شركة "أديس إنترناشيونال هولدينغ" للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، طرحها العام الأولي للنصف الثاني من العام.

يأتي ذلك، فيما هدأت وتيرة الطروحات العامة الأولية السعودية، التي عادة ما تكون واحدة من أكثر أسواق الإدراج ازدحاماً في الخليج، مقارنة بالعام الماضي. هذا العام، تم جمع 92.55 مليون دولار فقط من الإدراجات في العاصمة الرياض، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

تقدم "مرنة"، تمويلاً متوافقاً مع الشريعة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتعمل شركة "البلاد للاستثمار"، كمستشار مالي، ومدير للسجل، وضامن للطرح.

ستمتد فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات من 14 إلى 18 مايو، فيما سيتم فتح باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الفترة من 28 إلى 29 مايو.