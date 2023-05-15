الصين تتيح للمستثمرين الأجانب الدخول إلى سوق بـ3 تريليونات دولار

ستسمح الصين للمستثمرين العالميين الذي يترقبون إعادة فتح الاقتصاد الصيني، بالاستثمار المباشر في أداة استراتيجية جديدة اعتباراً من اليوم الاثنين، يتجاوز حجم سوقها عدة تريليونات من الدولارات.

وستتوفر مقايضات أسعار الفائدة الداخلية التي بلغ حجم مبيعاتها السنوية 3 تريليونات دولار العام الماضي، والتي تتداول عبر ما يعرف ببرنامج "Swap Connect" بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، للصناديق الخارجية مع سهولة الوصول إلى المشتقات التي ستساعد في التحوط من تعرضها لثاني أكبر سوق للسندات في العالم. وتمكنهم القناة أيضاً من المراهنة على أسعار سوق المال الرئيسية الحساسة للسياسة النقدية الصينية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وينطلق البرنامج الجديد في الوقت الذي يشهد فيه سوق السندات السيادية في الصين ارتفاعاً لنحو 7 أسابيع متتالية، مع تزايد ثقة المتداولين في أن البنك المركزي سيخفف السياسة مع تعثر الانتعاش الاقتصادي. وتساعد الأداة أيضاً هدف بكين في الانفتاح على المزيد من المستثمرين العالميين بعد الإجراءات الصارمة التنظيمية، بينما أثارت التوترات الجيوسياسية المتزايدة القلق بشأن الاستثمار في البلاد حتى بعد أن ألغت ضوابط كوفيد وأعادت فتح حدودها.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في "Grow Investment Group"، هاو هونغ، في شنغهاي: "تأمل السلطات الصينية في جذب المستثمرين العالميين إلى السوق المالية الداخلية، وتعد Swap Connect خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه". وأضاف "قد لا تتمكن Swap Connect وحدها من ردع التدفقات الخارجة على المدى القصير، لكننا نعتقد أن السندات السيادية الصينية ستظل جذابة لبعض المستثمرين الأجانب نظراً لسلامتها واستقرارها".

حددت الصين 20 مليار يوان (2.9 مليار دولار) حداً يومياً للتداول الصافي في إطار برنامج "Swap Connect"، وتشمل الأدوات المؤهلة المقايضات التي تشير إلى معدل إعادة الشراء الثابت لمدة 7 أيام، وسعر شنغهاي بين البنوك المعروض لمدة 3 أشهر وليلة كاملة. فيما يعد "HSBC"، و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان" من بين 20 بنكاً مرخصاً لها بهيكلة الصفقات للأموال الأجنبية عبر "هونغ كونغ".

يذكر أن البرنامج الجديد للأسهم – المعروف باسم "Stock Connect" بدأ في 2014، وانطلق البرنامج الخاص بالسندات Bond Connect في 2017 – وكلاهما يدار بشكل مشترك من قبل شركة المقاصة في شنغهاي، وشركة بورصة ومقاصة هونغ كونغ، ونظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني. وفي البداية سيعمل فقط في الاتجاه الشمالي، مما يسمح للمستثمرين الدوليين ومستثمرين هونغ كونغ بالوصول إلى مقايضات أسعار الفائدة الصينية.

من جانبها، قالت "HSBC Holdings Plc"، إنها قامت بإجراء صفقات عبر قناة "Swap Connect" للعديد من العملاء في الخارج وهونغ كونغ اليوم الاثنين بما في ذلك "Dymon Asia"، و"CSI Capital Management".

أكبر من السندات

وقال رئيس أسعار التداول في الصين الداخلية في "BNP Paribas SA"، هواو وينغ، وهو أحد البنوك المرخصة أيضاً: "الحصة السوقية للمستثمرين الأجانب في IRS الداخلية بعد بدء Swap Connect ستكون أكبر من حصتهم في السندات الصينية. وأضاف "صناديق التحوط الخارجية مقيدة بميزانيتها العمومية للمشاركة في سوق السندات، ولكن الحماس بالنسبة لهم للمشاركة في سوق المشتقات سيكون أكبر من شهيتهم للسندات.

يتم تقديم أداة التحوط من المخاطر الجديدة في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضغط التدفق الخارجي على سوق السندات الصينية، حيث خفضت الصناديق الخارجية ممتلكاتها بمقدار 169 مليار دولار خلال الأرباع الخمسة الماضية.

في الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون العالميون يمتلكون 10 أضعاف عدد الأوراق المالية التي كانوا يمتلكونها قبل عقد من الزمن.

وتسمح الصين حالياً لبعض المستثمرين الأجانب بالوصول إلى مقايضات أسعار الفائدة الداخلية بموجب مخطط سوق السندات بين البنوك الصينية، لكن Swap Connect ستوسع هذه القدرة بشكل كبير عبر هونغ كونغ.

قال بان قونغ شنغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) في حفل الافتتاح، إن Swap Connect يظهر الأولوية القصوى التي يعطيها بنك الشعب الصيني لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي ودعمه للتنمية والاستقرار على المدى الطويل في المدينة. ستعمل سلطة النقد في هونغ كونغ مع سلطات البر الرئيسي لتوفير أدوات إدارة مخاطر أكثر تنوعاً للمستثمرين الدوليين، وفقاً لبيان.

هوامش أضيق

سيكون أحد تأثيرات برنامج Swap Connect هو تقليل الطلب من المستثمرين الأجانب على مقايضات أسعار الفائدة الخارجية، والتي لها فروق أسعار بين العرض والطلب أكبر من الفروق المحلية بسبب ضعف السيولة.

ويبلغ متوسط فروق سعر العرض والطلب 0.25 نقطة أساس لمقايضات سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام، مقابل 1.5 نقطة أساس في نظيرتها الخارجية.