اندماج تاريخي بقطاع الذهب يكشف عن أكبر شركة تعدين في العالم

وافقت شركة "نيومونت" Newmont Corp الأميركية على شراء "نيوكريست" Newcrest Mining الأسترالية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 28.8 مليار دولار أسترالي (19.2 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك الديون، مما يعزز مكانة شركة التعدين الأميركية كأكبر منتج للذهب في العالم.

وسيحصل حاملو "نيوكريست" على 0.4 سهم في "نيومونت" مقابل كل سهم يمتلكونه، مما يمنحهم ملكية 31% من المجموعة المدمجة، حسب ما قالت الشركات اليوم الاثنين. كما سيحصلون أيضاً على أرباح خاصة معفاة من الضرائب بما يصل إلى 1.10 دولار لكل سهم.

مادة اعلانية

وتعد الصفقة أكبر عملية اندماج واستحواذ على الإطلاق لشركة تعدين ذهب، متجاوزة صفقة شراء "نيومونت" بقيمة 12.3 مليار دولار لشركة "غولدكورب" Goldcorp في عام 2019، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي اقتراح "نيومونت" في الوقت الذي تقترب فيه تجارة السبائك من تحقيق رقم قياسي. وستعزز الشركة التي تتخذ من دنفر بالولايات المتحدة مقراً لها، مواردها من النحاس، وهو معدن يُنظر إليه على أنه حيوي لمساعدة العالم على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نيومونت"، توم بالمر، في بيان: "نحن في وضع يمكننا من تقديم ما يقدر بنحو 500 مليون دولار في شكل تآزر سنوي للتكاليف وما يقدر بملياري دولار من التدفقات النقدية الإضافية من فرص تحسين المحفظة"، مشيراً إلى هذه الصفقة تزيد أيضاً من إنتاج الشركة السنوي من النحاس الذي يعتبر مصدراً حيوياً لاقتصاديات الطاقة المتجددة.

ووافقت شركة التعدين ومقرها ملبورن في وقت سابق على تمديد فترة "الفحص النافي للجهالة" للصفقة إلى 18 مايو بعد انقضاء الموعد النهائي السابق.

واقتربت "نيومونت" من منافستها الأسترالية لأول مرة في فبراير بعرض غير ملزم بقيمة 17 مليار دولار، رفضه مجلس إدارة "نيوكريست". واستبدلته بعرض جديد في أبريل رفع التقييم إلى 19.5 مليار دولار، ووصفته بأنه العرض الأفضل والأخير. وقالت شيري دوه، الرئيس التنفيذي لـ"نيوكريست"، إن مجلس الإدارة مستعد للتوصية بالاقتراح لمساهميه، مع مراعاة العناية الواجبة الناجحة.

وتواجه شركات تعدين الذهب في جميع أنحاء العالم احتمال ركود الإنتاج، وصعوبة استخراج الاحتياطيات، وارتفاع تكاليف المدخلات. يُنظر إلى تحديات الصناعة هذه على أنها حافز لمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات إلى زيادة الحجم لتعزيز الإنتاج وتحسين الكفاءات من خلال وفورات الحجم.

وبغض النظر عن مناجم الذهب الخمسة التي تمتلكها "نيوكريست" عبر قارات ثلاث، فإن عامل جذب إضافي لـ"نيومونت"، يتعلق بأن حوالي ربع إيرادات الشركة الأسترالية تأتي من النحاس.