خبير للعربية: صفقة "المصرية للاتصالات" لم تلبِ طموحات السوق

قال المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية إسلام عبد العاطي، إن البورصة المصرية شهدت قدرا من الارتفاعات في الجلسات الأخيرة، ولكن لم تكن هناك محاولات لتجاوز المؤشر الرئيسي للمستويات الحالية.

وأضاف عبد العاطي، في مقابلة مع "العربية"، أن الأسعار كانت تتداول في نفس المستويات تقريبا وسط اتجاه عرضي، مع وجود عمليات تصحيح لأعلى، يليها عمليات تصحيح لأسفل في بعض الأحيان.

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وأشار عبد العاطي، إلى موجة من جني الأرباح في جلسة اليوم، ويرجع ذلك إلى الإعلان عن نتائج أعمال بنك التجاري الدولي "CIB" وتسجيل نسبة نمو تفوق 50% ولكن السهم تفاعل بشكل جيد في بداية الجلسة بعد الكشف عن النتائج، لكنه لم يستطع تجاوز مستويات سعرية معينة.

وأفاد عبد العاطي، بأن سهم "CIB" لم يعبر عن النتائج الإيجابية الفصلية، لذلك بدأت تظهر عمليات بيع قوية عكست اتجاه السهم.

وبالنسبة لصفقة "المصرية للاتصالات"، قال المحلل المالي، إن "الصفقة بها قدر من الغموض ولم تتضح بعد الشروط المتعلقة بالصفقة، وهل الأسهم التي تم بيعها ستكون حرة التداول أم عليها حظر بيع؟.. وهل استحوذت عليها جهة واحدة أم عدة جهات؟.. هناك نقص في المعلومات بخصوص هذا الصفقة".

وأوضح أن سعر صفقة "المصرية للاتصالات" لا يتناسب مع سعر السوق، وقد يكون أقل من سعر السوق عند التنفيذ، مضيفا: "لو جاء سعر الصفقة بأعلى من الأسعار المتداولة كان من الممكن أن يشجع على ارتفاع السوق ويعطي ثقلا أكبر للسهم والقطاع الذي يمثله السهم".

ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات، أمس الأحد، على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية.

وأكدت وزارة المالية المصرية الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162.1 مليون سهم بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري، بسعر 23.11 جنيه للسهم.

وأضافت الوزارة أن حصيلة عملية البيع بلغت 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة "OPR" اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.