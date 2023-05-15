"ديوا" للعربية: توزيع أرباح 3.1 مليار درهم عن النصف الأول في أكتوبر 2023

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" سعيد الطاير في مقابلة مع "العربية"، إن العوامل الموسمية تؤثر على نتائج "ديوا" خلال فصول السنة.

وأوضح الطاير أن الربعين الثاني والثالث نشهد زيادة في الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يرفع نمو الطلب على خدمات "ديوا".

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وأضاف أن نتائج الربع الأول من 2023، فاقت التوقعات وهو ما يعكس النمو القوي لدبي، مشيرا إلى أن الإيرادات الموحدة لخدمات الكهرباء والماء زادت بنسبة 7.3% لتصل إلى 5.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات الطاقة والمياه والتبريد.

وبين أن إيرادات خدمات الكهرباء ارتفعت بنسبة7.2%، وخدمات المياه بنسبة 7%، وخدمات التبريد بنسبة 4.6%، وإيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى نمت بنسبة 11% خلال الربع الأول من 2023.

وذكر أن الطلب على الكهرباء زاد بنسبة 5.3% إلى 9.6 تيراواط في الساعة، مقابل 9.17 تيراواط في الساعة في الربع المقارن قبل عام، فيما زاد الطلب على المياه إلى 32 مليار غالون بالربع الأول لعام 2023، مقارنة بنحو 30.4 مليار غالون في الربع المقارن من 2022، بزيادة 6.25% على أساس سنوي.

وتابع :"الزيادة على خدمات ديوا مدفوعة بنمو عدد السكان والزوار، حيث ارتفع عدد المتعاملين بالربع الأول إلى 1.169 مليون متعامل، وبلغت محفظة أصول الهيئة 180 مليار درهم".

وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، قال الطاير، إن خطة "ديوا" لتوزيع الأرباح تتضمن توزيعات سنوية بقيمة 6.2 مليار درهم، تدفع بشكل نصف سنوي في أكتوبر وأبريل.

"أتوقع توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من 2023، في أكتوبر المقبل"، بحسب الطاير.