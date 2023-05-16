أرقام كابيتال" للعربية: الأرباح الفصلية لـ"إعمار العقارية" فاقت التوقعات لهذه الأسباب

قال محمد حيدر مدير تنفيذي بدائرة الأبحاث في أرقام كابيتال إن شركة إعمار العقارية سجلت رقما قياسيا فى الأرباح الفصلية، ويوجد شقان لهذه الأرباح الأول تشغيلي مرتبط بالهوامش الربحية العالية على مختلف القطاعات التابعة، إذ سجلت إعمار للتطوير هوامش ربحية قريبة من 56%، وإعمار للتجزئة، وإعمار للفنادق حققوا هوامش ربحية مرتفعة وصلت 80% و59% على الترتيب، وهذه الهوامش فاقت التوقعات وأدت إلى جزء من هذه الأرباح لتفوق توقعات المحللين.

أضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" أن الشق الثاني من هذه الأرباح كان غير تشغيلي ويبلغ قرابة مليار درهم أرباح سجلتها إعمار العقارية من بيع "نمشي" وحصلت تقريبا 700 مليون درهم، ونحو 250 مليون درهم أرباح فرق عملة من إعمار مصر، ما أدى إلى زيادة الأرباح بنسبة تفوق التوقعات.

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وقال "قد يكون المحللون لم يحسبوا الأرباح التى جاءت من بيع منصة "نمشي" فأتت النتائج بأكثر من ضعف توقعاتهم".

وأوضح أن شركة إعمار للتطوير فى النصف الأول من سنة 2022، كانت لديها محفظة من الوحدات المنجزة وغير المباعة، وكانت السوق تعيش حالة جيدة فى تلك الفترة ما أتاح للشركة بيع تلك الوحدات خلال فصل أو فصلين، وترجمة تلك الوحدات إلى إيرادات فور بيعها لأنها منجزة ومن ثم شهد الفصل الأول من العام الماضي إيرادات أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن تلك الوحدات تم بيعها العام الماضي ومن ثم عادت إعمار للتطوير إلى المعدلات الطبيعية فحدث هذا الانخفاض في الإيرادات على أساس سنوي، لكن الإيرادات ارتفعت بنسبة 8% على أساس مقارنة مع الربع الرابع من 2022.

وقال إن الإيرادات المتكررة تشكل نسبة 35% من إجمالي إيرادات إعمار، وتأتي من "إعمار مولز" والشركات التابعة لها "دبي مول" و"مارينا مول" و"دبي هيلز مول".

والشق الثاني للإيرادات المتكررة يأتي من "إعمار للفنادق" وإيرادات هذين القطاعين ارتفعت بنحو 10% على أساس سنوي، وهوامش الربحية ترتفع أيضا، ومن ثم فالأرباح ارتفعت بشكل أكبر مما ارتفعت عليه الإيرادات.

وقال إن النظرة المستقبلة لقطاعات التجزئة والفنادق ستكون قوية جدا، وشددت إعمار في مؤتمرها الفصلي مع المحللين أمس على نظرتها التفاؤلية للإمارات للعامين الحالي والمقبل بسبب تعافي السياحة والإنفاق في المحلات التجارية الذى ارتفع بنحو 20 إلى 30% هذا العام مقارنة مع 2022.

أعلنت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في سوق دبي، يوم الخميس الماضي عن قفزة أفضل من المتوقع في صافي أرباح الربع الأول بلغت 43%، وهو ما عزته لارتفاع مبيعاتها من العقارات.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.2 مليار درهم ما يعادل 871.53 مليون دولار، وتظهر بيانات "رفينيتيف" أن ذلك تجاوز ضعف توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار درهم.

وقالت الشركة إن مبيعاتها العقارية ارتفعت 11%، إلى 9.2 مليار درهم مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي، وتراجعت الإيرادات 5% إلى 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.