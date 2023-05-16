ما هي أبرز الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي؟

تجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع الجمهوريين في الكونغرس، لإنهاء المواجهة بشأن رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط خلافات واضحة حول كيفية تحقيق الأهداف المنشودة.

وفيما يتعلق بالإنفاق غير الإلزامي الذي يستثني التأمين الاجتماعي وبرنامج MEDICARE، تقترح ميزانية إدارة بايدن لعام 2024 إنفاقا غير إلزامي بقيمة 1.9 تريليون دولار بزيادة بـ 9.4% على أساس سنوي تليها زيادات سنوية بمتوسط ​​1%، وعلى مدى عقد من الزمان، وهو ما سيضيف أكثر من 2.2 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.

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أما الجمهوريون بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي فيطالبون بتطبيق قانون النمو والحد من الادخار "Limit Save and Grow"، وهو مشروع قانون من شأنه تخفيض الإنفاق غير الإلزامي في ميزانية 2024 إلى مستويات 2022 البالغة 1.66 تريليون دولار، وقصر الزيادات السنوية اللاحقة على 1% لمدة 10 سنوات.

وسيؤدي هذا إلى وفورات بـ 3.2 تريليون دولار وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وفيما يتعلق بعجز الميزانية، يشير الجمهوريون إلى أن التطبيق الكامل لقانون النمو والحد من الادخار، سيؤدي إلى تخفيض العجز خلال 10 سنوات بنحو 4.8 تريليون دولار من خط الأساس لشهر فبراير.

فيما تشير إدارة بايدن إلى أن تفعيل كامل ما هو مطلوب في ميزانية 2024 المالية سيقلل العجز بنحو 2.9 تريليون دولار.

وبالنسبة للضرائب، يطالب الجمهوريون بإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة والإنفاق تحت قانون الحد من التضخم، لتوفير 540 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتقترح إدارة بايدن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على الوقود الأحفوري والعملات الرقمية ورفع الضرائب على كبار الأثرياء وزيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% وهو ما سيؤدي إلى وفورات بثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

وفيما يتعلق بالتعليم والبرامج الاجتماعية، يطالب الجمهوريون بعكس قرار بايدن القاضي بإلغاء ديون الطلاب وتوسيع نطاق خطط سداد القروض الطلابية المدفوعة بالدخل وهو ما يعكس تكاليف بـ 460 مليار دولار في السنة المالية 2022.

ومن المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة العليا في يونيو بخصوص طعن قانوني من قبل الجمهوريين لإلغاء إعفاءات ديون بايدن، بالإضافة إلى توسيع متطلبات العمل الخاصة ببرنامج Medicaid الذي يوفر الرعاية الصحية لمحدودي الدخل وقسائم الطعام المجانية وغيرها من برامج الرعاية، لتحقيق وفورات بقيمة 120 مليار دولار في 10 سنوات.

وتريد إدارة بايدن زيادة ميزانية التعليم المجاني لمرحلة ما قبل الروضة ورعاية الأطفال والكليات المجتمعية إضافة إلى إجازات مرضية مدفوعة وتوسيع إعانات الرعاية الصحية بما سيرفع الإنفاق بنحو 2 تريليون دولار.

وانتقد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع سقف الدين.

وقال مكارثي: "إذا كنا جالسين في الغرفة التي كنا فيها اليوم وكان ذلك في فبراير لشعرت بالرضا حيال ذلك... لقد أعلنت وزيرة الخزانة أن الأموال ستنفد في الأول من يونيو.. لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة وقرر الرئيس الانتظار 100 يوم قبل أن يتفاوض".

وأضاف مكارثي: "لقد تعامل بايدن مع هذا الأمر بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الحدود وتجاهل المشكلة. عندما أصبحت رئيسا لمجلس النواب كان أول ما طلبته هو الاجتماع مع الرئيس وحصلت فقط على الاجتماع في الأول من فبراير".