البنك الدولي للعربية: 100 مليار دولار خسائر اقتصادات الخليج بسبب الأمراض غير المعدية

أكد المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، عصام أبو سليمان، على أهمية العنصر البشري لنمو اقتصادات الخليج، لافتا إلى خسارة إجمالية قدرها 100 مليار دولار تعادل 5% من الناتج المحلي لدول المنطقة بسبب الأمراض غير المعدية في عام 2019.

وقال سليمان في مقابلة مع "العربية"، إن مكافحة الأمراض غير المعدية ضرورة لدعم الاقتصاد، بينما الإنفاق على الأمراض غير المعدية بلغ 17 مليار دولار عام 2019.

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وأضاف أن الأنظمة الوقائية هي الأساس لتجنب الأمراض غير المعدية.

وذكر سليمان أن الرياضة ونوعية الطعام ضرورة للوقاية من الأمراض غير المعدية.

توقع "البنك الدولي" أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

ووفقا لتقرير "البنك الدولي" الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي اطلعت عليه "العربية.نت"، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024 مقارنة مع نمو ملحوظ خلال 2022 بلغ 7.3%، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط خلال معظم تلك السنة.

ويرجع السبب في ضعف الأداء في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في أبريل/نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصادي العالمي.

غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.

وأشار "البنك الدولي" في التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام. وقد أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.

كما يشير التقرير إلى أن الأمراض غير المعدية أصبحت السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، إذ هي سبب يما يقرب من 75% من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة. ومن بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى أربع فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.

كما يسلط التقرير الضوء أيضا على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حيث قدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصادات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.

بالإضافة إلى أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي على رأس المال البشري. وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019. ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.