تفاؤل حذر بتوصل أميركا إلى اتفاق لرفع سقف الديون في غضون أيام

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن وزعماء الكونغرس إنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لرفع سقف الديون في غضون أيام رغم تحذير رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من أن الجانبين ما زالا بعيداً عن بعضهما البعض بعد اجتماع يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق على نظام جديد للمفاوضات على مستوى الموظفين، وقال مشرعون من كلا الحزبين إنهم يأملون في تجنب تعثر الولايات المتحدة غير المسبوق خلال اجتماع المكتب البيضاوي الذي استمر لمدة ساعة.

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وقال بايدن في تصريحات عقب الاجتماع: "كان هناك إجماع ساحق، كما أعتقد، بين قادة الكونغرس على أن التخلف عن سداد الديون ليس خياراً ببساطة". لكن الرئيس حذر من أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

كما أعلن بايدن أنه ألغى خطط زيارة أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بعد سفره الأربعاء إلى اليابان، حتى يتمكن الرئيس من العودة إلى واشنطن على أمل إبرام اتفاق. وقال بايدن إنه يخطط "لمواصلة التواصل بانتظام" مع قادة الكونغرس أثناء وجوده في هيروشيما لحضور قمة قادة مجموعة السبع، والالتقاء بالمجموعة مرة أخرى عند عودته، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال مكارثي للصحفيين: "أمامنا الكثير من العمل." "من الممكن الحصول على صفقة بنهاية الأسبوع. ليس من الصعب التوصل إلى اتفاق".

من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه كان أكثر تفاؤلاً مما كان عليه بعد اجتماع مع الرئيس وقادة الكونغرس الأسبوع الماضي، بينما أشاد زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بـ "مناقشة مفتوحة وصادقة وودية".

قال شومر: "المحصلة النهائية هي أننا توصلنا جميعاً إلى اتفاق على أننا سنواصل المناقشات".

جاء التجمع في البيت الأبيض وسط مؤشرات على أن المفاوضين يكافحون من أجل إيجاد أرضية مشتركة، مع خلافات متأصلة حول حجم ونطاق التنازلات لرفع حد الإنفاق الفيدرالي.

من المرجح أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الولايات المتحدة إلى تجاوز سقف ديونها في أقرب وقت في الشهر المقبل، مما يؤدي إلى تعثر قد يهز الأسواق المالية العالمية، ويرفع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والمستهلكين، ويهدد النمو الاقتصادي الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات الضعف.

أظهرت وول ستريت قلقاً جديداً يوم الثلاثاء بشأن قدرة واشنطن على رفع سقف الديون ومنع حدوث عجز تاريخي مع انخفاض كل من الأسهم والسندات. إذ ارتفعت العائدات عبر منحنى الولايات المتحدة، حيث ارتفع معدل السندات لأجل 30 عاماً إلى حوالي 3.9% - وهو أعلى معدل منذ الاضطرابات التي أثرت على البنوك الإقليمية التي اندلعت في أوائل مارس.

كان الاجتماع بمثابة اختبار أساسي للمحادثات وسط تحذيرات رهيبة من وزيرة الخزانة جانيت يلين - التي قالت إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في أقرب وقت في الأول من يونيو - من أن "الوقت ينفد" للتوصل إلى حل تفاوضي.

عقد مكارثي في وقت سابق يوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا مع زملائه الجمهوريين في مجلس النواب، وحثهم على الالتزام بمطالبهم، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على المناقشات، واطلعت عليه "العربية.نت". وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، في اعتراف بالمسار التشريعي الصعب الذي يمكن أن يواجهه أي اتفاق بالنظر إلى الأغلبية للحزب الجمهوري في مجلس النواب.