سرقة أسرار مشروع سيارة "أبل".. مهندس سابق استولى عليها وفرّ إلى الصين!

اتهم المدعون، مهندسا سابقا عمل في شركة "أبل"، بسرقة آلاف الملفات التي تحتوي على معلومات خاصة بالملكية الفكرية أثناء عمله سراً لصالح شركة صينية لم تذكر اسمها.

وورد في لائحة اتهام، "ويباو وانغ"، البالغ من العمر 35 عاماً، 6 تهم تتعلق بالسرقة أو الشروع في سرقة الأسرار التجارية.

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وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اتهام موظف سابق في شركة "أبل" بسرقة أسرار تقنية القيادة الذاتية لصالح الصين، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وزعمت وزارة العدل الأميركية، أن "وانغ" سرق وثائق تحتوي على كود المصدر للبرامج والأجهزة الكامنة وراء أنظمة القيادة الذاتية التي كانت تعمل عليها شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقالت وزارة العدل إن "وانغ" انضم إلى شركة "أبل" في مارس 2016 كعضو في الفريق الذي طور تقنية لأنظمة القيادة الذاتية.

وقع اتفاقية سرية حول المشروع، والتي كانت معروفة في ذلك الوقت لعدد قليل جداً من الأشخاص داخل الشركة.

وجاء في لائحة الاتهام أن "وانغ" غادر شركة أبل في 16 أبريل 2018. قال المدعون الأميركيون إنه دون علم الشركة، قبل عرضاً قبل أكثر من 4 أشهر للعمل كمهندس في شركة أخرى لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

لائحة الاتهام

وقال ممثلو الادعاء إن هذه الشركة، التي لم يذكر اسمها في لائحة الاتهام، يقع مقرها في الصين.

بدورها، فتشت سلطات إنفاذ القانون منزل "وانغ" في ماونتن فيو، كاليفورنيا، في يونيو 2018 أثناء وجوده هناك.

وأخبر السلطات أنه ليس لديه خطط لمغادرة الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل إنه اشترى في نفس اليوم تذكرة ذهاب فقط من سان فرانسيسكو إلى غوانغزو الصينية.

وأظهر تحليل للأجهزة التي تم الاستيلاء عليها من منزل "وانغ" أنه قام بتخزين كميات كبيرة من بيانات شركة "أبل" على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إسماعيل رمزي، إن وانغ بقي في الصين ولم يعد للولايات المتحدة.

قد يواجه 10 سنوات في السجن

إذا تم تسليمه وإدانته، فقد يواجه 10 سنوات في السجن لكل من التهم الست.

تم اتهام اثنين آخرين من موظفي "أبل" السابقين في قضايا مماثلة تتعلق بسرقة الأسرار التجارية.

وأقر شياولانج زانغ بالذنب العام الماضي في محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا. تم القبض عليه في 2018 أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الصين.

ويواجه جيزونغ تشين، وهو موظف سابق في شركة أبل، اتهامات مماثلة.