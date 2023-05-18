السيولة النقدية للخزانة الأميركية تنتعش من أدنى مستوياتها في شهر
لا تزال أقل من 100 مليار دولار مع استمرار أزمة سقف الديون
انتعش حجم الأموال في الخزانة الأميركية، والتي تستخدم في سداد التزاماتها، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، على الرغم من أنه لا يزال هناك خطر من نفاد الأموال بحلول أوائل الشهر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل ذلك الحين.
وارتفع الرصيد النقدي لوزارة الخزانة إلى 94.6 مليار دولار حتى 16 مايو، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الأربعاء.
ويقارن هذا مع انخفاض الرصيد النقدي إلى 87 مليار دولار في اليوم السابق ومقارنة بـ 140 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وتعرض الحساب المصرفي لوزارة الخزانة لضغط هبوطي مؤخراً بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب خرق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكررت وزيرة الخزانة جانيت يلين للمشرعين هذا الأسبوع أن قدرة وزارتها على تجنب خرق سقف الدين القانوني من خلال مناورات محاسبية خاصة يمكن أن تستنفد في أوائل يونيو.
ومن الواضح أن نافذة حل المواجهة تضيق، حيث قالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إنها اجتازت جميع الإجراءات الاستثنائية المصرح بها باستثناء 88 مليار دولار حتى يوم الأربعاء الماضي.
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