كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على ربحية الشركات؟

يعتقد بنك "غولدمان ساكس" أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في دفع أرباح شركات مؤشر "S&P 500" في السنوات العشر القادمة.

وقال عملاق "وول ستريت": "على مدى السنوات العشر القادمة، يمكن للذكاء الاصطناعي زيادة الإنتاجية بنسبة 1.5% سنوياً. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أرباح شركات "S&P 500" بنسبة 30% أو أكثر خلال العقد المقبل، وفقاً لما ذكره كبير المحللين الاستراتيجي بن سنايدر لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، بعدما أثار ظهور روبوت المحادثة "ChatGPT"، الذي طورته شركة "OpenAI"، عاصفة نارية من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاضطرابات المحتملة في الحياة اليومية للكثيرين. كما أنه أثار حماساً جديداً بين المستثمرين المتحمسين لمحرك جديد لنمو الأرباح في وقت أدت فيه تكاليف الاقتراض المتزايدة ومشاكل سلسلة التوريد إلى تراجع التفاؤل.

وقال سنايدر: "يبدو أن الكثير من العوامل الإيجابية التي أدت إلى هذا التوسع لمؤشر "S&P 500" تتراجع، لكن المصدر الحقيقي للتفاؤل الآن هو تحسينات الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف سنايدر: "من الواضح لمعظم المستثمرين أن الفائزين المباشرين هم في قطاع التكنولوجيا. السؤال الحقيقي للمستثمرين هو من سيكون الفائز في المستقبل".

وأشار إلى أنه "في عام 1999 أو 2000 خلال فقاعة التكنولوجيا، كان من الصعب للغاية تصور أن "فيسبوك"، و"أوبر"، سيغيران الطريقة التي نعيش بها حياتنا".

وأوصى سنايدر بأنه يجب على المستثمرين توزيع استثماراتهم في الأسهم الأميركية في القطاعات الدورية والدفاعية، والترويج لقطاعي الطاقة والرعاية الصحية لتقديراتهم الجذابة.

على المدى الأقصر، قال إنه يتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أكمل معظم تشديد سياسته النقدية.

وشدد على أنه إحدى علامات القلق في موسم الأرباح الأخير هي أن شركات S&P 500 بدأت تتراجع قليلاً عن الإنفاق. وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون أحد الأسباب.

وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، فلن تحبذ الشركات الاقتراض، وبالتالي قد تتراجع عن الإنفاق. وبالفعل إذا نظرنا إلى عمليات إعادة شراء الأسهم للشركات ضمن مؤشر S&P 500، فقد انخفضت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام - وهذه علامة واحدة ربما لم نشهد كل تأثيرات دورة التضييق هذه، وفقاً لـ "سنايدر".