"سقف الديون" أقلها.. مخاطر كارثية تواجه الأسهم والاقتصاد الأميركي!

تلوح في الأفق مخاوف السوق بشأن احتمالية تعثر الولايات المتحدة التاريخي في سداد ديونها، ولكن يبدو أنه الخطر الأقل لما بات يناقشه السوق من تبعات التوصل لصفقة فيما يخص أزمة سقف الديون.

ويتوقع الكثيرون في "وول ستريت" أن المشرعين سوف يتوصلون في نهاية المطاف إلى اتفاق، ومن المحتمل أن يتجنبوا تعثراً مدمراً في سداد الديون، حتى لو كان الأمر بعيد المنال. لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد لن يتضرر، ليس فقط من المواجهة المؤلمة، ولكن أيضاً نتيجة لجهود وزارة الخزانة للعودة إلى العمل كالمعتاد بمجرد أن تتمكن من زيادة الاقتراض.

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يقول آري بيرغمان، الذي تتخصص شركته في المخاطر التي يصعب إدارتها، إن على المستثمرين التحوط من تداعيات قرار واشنطن.

ويرى الخبير المخضرم في السوق، أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى تكثيف إصداراتها لتجديد مخزونها النقدي المتضائل للحفاظ على قدرتها على سداد التزاماتها، من خلال طوفان من مبيعات أذون الخزانة، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أن يزيد العرض عن 1 تريليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث، وسوف يؤدي انفجار العرض إلى استنزاف السيولة من القطاع المصرفي بسرعة، ورفع معدلات التمويل قصير الأجل، وتشديد الخناق على الاقتصاد الأميركي تماماً والذي هو على أعتاب الركود. وحسب تقدير "بنك أوف أميركا كورب"، سيكون له نفس التأثير الاقتصادي مثل رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

يأتي ذلك، فيما أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة في أعقاب دورة التضييق الأكثر عدوانية للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود إلى إلحاق خسائر فادحة ببعض الشركات وأدت ببطء إلى إعاقة النمو الاقتصادي. وفي ظل هذه الخلفية، يشعر بيرغمان بالقلق بشكل خاص من تحرك نهائي من قبل وزارة الخزانة لإعادة بناء السيولة، ويرى احتمال حدوث انخفاض هائل في احتياطيات البنوك.

وقال بيرغمان، مؤسس شركة "Penso Advisors" في نيويورك: "ما يقلقني هو أنه عندما يتم حل أزمة سقف الدين - وأعتقد أنه سيحدث - سيكون لديك استنزاف عميق جداً ومفاجئ للسيولة. وقد رأينا من قبل أن مثل هذا الانخفاض في السيولة يؤثر سلباً على أسواق المخاطرة، مثل الأسهم والائتمان".

والنتيجة هي أنه حتى بعد تجاوز واشنطن المواجهة الأخيرة، فإن ديناميكيات الميزان النقدي لوزارة الخزانة، وبرنامج إدارة المحفظة الفيدرالية المعروف باسم التشديد الكمي، وآلام معدلات الفائدة المرتفعة، كلها ستؤثر على الأصول المحفوفة بالمخاطر بالإضافة إلى الاقتصاد.

وبعد تسوية سقف الديون، من المفترض أن يرتفع المخزون النقدي الأميركي - الحساب العام للخزانة - إلى 550 مليار دولار في نهاية يونيو من المستوى الحالي البالغ حوالي 95 مليار دولار - وأن يصل إلى 600 مليار دولار بعد 3 أشهر، وفقاً لأحدث تقديرات الإدارة الأميركية.

عندما تصدر الخزانة سندات أكثر مما تحتاجه تقنياً خلال فترة معينة، يتضخم حسابها - يسحب النقد من القطاع الخاص ويخزنه في حساب الخزانة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وجزء مهم آخر من اللغز هو تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء العكسي التابعة للاحتياطي الفيدرالي - والتي يطلق عليها اسم RRP - حيث تقوم صناديق سوق المال بتخزين النقد مع البنك المركزي بين عشية وضحاها بمعدل يزيد قليلاً عن 5%.

لغز آخر

هذا البرنامج - الذي يزيد حالياً عن تريليوني دولار - هو أيضاً مسؤولية على الاحتياطي الفيدرالي. لذلك إذا زاد حساب الخزانة، لكن سعر التجزئة المقترح انخفض، فإن استنزاف الاحتياطيات يكون أقل.

ولكن محلل الأسواق العالمية في "سيتي غروب"، مات كينغ، يرى أن ميل الصناديق النقدية للاحتفاظ بالنقود في "RRP" سيستمر على الأرجح، مما قد يعني استنزافاً كبيراً لاحتياطيات البنوك عندما تقفز نقدية الخزانة.

وسيأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الكبرى بالفعل بسحب السيولة من خلال حملات تشديد صارمة وجهود لتصفية ميزانياتها العمومية.

وبالنسبة لرئيسة استراتيجية المعدلات العالمية في شركة "TD Securities"، بريا ميسرا، فإن القلق هو أن الاحتياطيات ستصبح نادرة، مما يزعج أسواق التمويل التي تقع في قلب العديد من التداولات في وول ستريت.

وترى ميسرا، أن مثل هذه الندرة "مهمة للغاية لأنها ترفع معدلات إعادة الشراء". وعادةً ما تؤدي معدلات إعادة الشراء المرتفعة إلى نسبة كبيرة من المخاطرة. إذا كنتُ أعمل في صندوق تحوط، فإن نموذج عملي بالكامل يعتمد على اقتراض الأموال. وما سيحدث ليس فقط أن السعر سيرتفع، لكنني قد لا أكون على استعداد لإقراضك.

هذا النوع من التأثير على أسواق التمويل هو في الأساس ما شوهد بعد حلقة سقف الديون 2017-2018 - عندما أصدرت وزارة الخزانة سندات بقيمة 500 مليار دولار في حوالي 6 أسابيع.

بالطبع، تعلم وزارة الخزانة أن الطوفان يمكن أن يزعج الأسواق وتساءل التجار الأساسيين حول هذا الموضوع في فترة رد الأموال الأخيرة. شجعت الشركات الوزارة على مراقبة الأسواق بحثاً عن ضغوط محتملة، للتأكد من أنها لا تعيد تخزين رصيدها النقدي بسرعة كبيرة.

لا تزال الولايات المتحدة على نحو خطير بالقرب من حد الدين الفيدرالي الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة قد تفقد قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد. تقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن اللحظة الحاسمة - التاريخ X - يمكن أن تصل بحلول الأول من يونيو. منذ منتصف يناير، تستخدم وزارتها ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لمواصلة سداد الديون - مثل تقليل أحجام مزاد السندات المعيارية.