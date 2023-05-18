قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو "رياض سلامة"

قال مصدر قضائي كبير اليوم الخميس إن شربل أبو سمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع وفقا لـ"رويترز".

وكان محامو سلامة قد اعترضوا على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس/آذار.

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وقبل يومين صدرت القاضية الفرنسية، أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وفق ما أكد مصدر مطّلع على الملف بعد تمنعه عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام.

وامتنع سلامة، وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك الثلاثاء الماضي، عن المثول، متحججاً بأنه لم يتسلم أي تبليغ من القضاء اللبناني.

ووصف سلامة قرار القاضية الفرنسية بغير القانوني، قائلاً في رده على قرار التوقيف إنه "خرق لأبسط القوانين، و إنه سيطعن عليه".

كما زعم أن "القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك وبالتالي فإن قرارها يشكل مخالفة واضحة للقوانين".

وكان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه عبر تقديم دفوع شكلية الاثنين الماضي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

فيما أكد مصدر قضائي مطلع للعربية.نت بوقت سابق أن القضاء اللبناني "فشل" أربع مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول.