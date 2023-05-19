السعودية تتصدر قائمة المستوردين من مصر بـ 2.5 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل نحو 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة زيادة تقترب من 16%.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت نحو 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.3%.

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وجاءت السعودية على رأس قائمة أكبر 10 دول عربية استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، تلتها في المركز الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.9 مليار دولار. وحلت ليبيا في المركز الثالث بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 929.2 مليون دولار.

وحل المغرب في المركز الخامس بقيمة 880.8 مليون دولار، ثم الجزائر في المركز السادس بقيمة 740.9 مليون دولار. وجاء الأردن في المركز السابع بقيمة 726.5 مليون دولار، ثم العراق في المركز الثامن بقيمة 511.5 مليون دولار، تلتها فلسطين في المركز التاسع بقيمة 451.5 مليون دولار، وأخيراً لبنان في المركز العاشر يقيمة 446.7 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 17 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3 مليارات دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 21.6 في المئة.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، تلتها الكويت في المركز الثاني بقيمة 3.3 مليار دولار، ثم دولة الإمارات في المركز الثالث بقيمة 2.9 مليار دولار.

وحلت عمان في المركز الرابع بقيمة 869.3 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بقيمة 507.4 مليون دولار. وحل السودان في المركز السادس بقيمة 504.4 مليون دولار، ثم الأردن في المركز السابع بقيمة 253.9 مليون دولار.

وجاء لبنان في المركز الثامن بقيمة 229.7 مليون دولار، تلتها الجزائر في المركز التاسع 104.1 مليون دولار، وأخيراً ليبيا في المركز العاشر 89.2 مليون دولار.