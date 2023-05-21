الاتحاد الأوروبي يخطط لعزل أكبر منتج ألماس في العالم عن سوقه الرئيسية

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الماس الروسي - مما سيؤدي إلى عزل أكبر منتج للماس في العالم عن أحد أسواقه الرئيسية.

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، الجمعة، إن "الماس الروسي ليس متاحاً إلى الأبد".

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بينما كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، عن وجود خطة لمعاقبة الصناعة الروسية، البالغ حجم صادراتها 4 مليارات دولار.

يأتي ذلك، بينما تنتج روسيا حوالي ثلث الماس في العالم، وهي أكبر مصدّر منفرد، وفقاً لمركز أنتويرب العالمي للماس (AWDC)، الذي يمثل أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم في بلجيكا.

يأتي حظر الاتحاد الأوروبي كجزء من الحزمة الحادية عشرة من العقوبات بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وبعد أكثر من عام من منع الولايات المتحدة شركاتها من شراء الماس الروسي لأغراض غير صناعية.

كما أعلنت المملكة المتحدة يوم الجمعة أنها ستحظر استيراد الماس الروسي في وقت لاحق من هذا العام، وكذلك جميع واردات النحاس والألمنيوم والنيكل ذات الأصل الروسي.

ومن المتوقع، أن يؤثر حظر الاتحاد الأوروبي على الشؤون المالية لروسيا، وكذلك على تجار التجزئة الأوروبيين وتجار الماس. وقد يشعر مشترو المجوهرات والساعات الفاخرة أيضاً بالتأثير في محافظهم.

تأثير الضربة

حققت صادرات الماس الروسية حوالي 4 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً لحكومة المملكة المتحدة. بلغت قيمة إجمالي صادرات السلع الروسية في ذلك العام 494 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي للبلاد. وشكل النفط والغاز حوالي نصف هذا الرقم.

وتعرضت صناعة الماس في البلاد بالفعل لضربة كبيرة في أبريل 2022، عندما حظرت الولايات المتحدة الواردات من شركة "Alrosa"، وهي شركة تعدين روسية مملوكة للدولة مسؤولة عن 90% من قدرة تعدين الماس في روسيا.

بدوره، قال بول زيمنسكي، محلل صناعة الألماس المستقل، إن الولايات المتحدة تمثل نصف الطلب العالمي على الماس المستخدم في المجوهرات، بينما تمثل أوروبا والمملكة المتحدة معاً حوالي 5% فقط من السوق.

وقد يؤدي فرض حظر على الماس الروسي إلى تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، خاصةً إذا لم يتم زيادة إنتاج الماس في أماكن أخرى.

ومن غير المرجح أن يواجه استخدام الماس في الصناعة اضطراباً شديداً، وفقاً لـ زيمنسكي، لأن أكثر من 90% من هذه الأحجار الكريمة مصنوعة صناعياً في الصين. صلابة الماس تجعلها مفيدة في صناعة المثاقب والمعدات الجراحية، على سبيل المثال.

وقال زيمنسكي إنه من الممكن أن يساعد الماس المصنوع صناعياً في سد الفجوة في سوق المجوهرات التي خلفتها صادرات موسكو، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنافس وفرة الماس الأرخص والمُصنَّع في المعامل بدائلها الطبيعية.

مثل معظم العقوبات

ويشار إلى أن تجار الماس في أوروبا منزعجون من احتمال فرض عقوبات.

وقال نيز من "AWDC": "نحن ضد العقوبات"، مضيفاً أن التجار سينقلون أعمالهم ببساطة خارج أنتويرب رداً على ذلك.

وقال إن المدينة البلجيكية "فقدت الكثير من الأعمال لصالح دبي" على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث شددت أنتويرب قواعدها بشأن الشفافية والمصادر الأخلاقية للماس.

وفقاً لـ AWDC، يتم نقل ما قيمته حوالي 40 مليار دولار عبر أنتويرب كل عام. ما بين 5% و10% من تلك الماسات روسية المنشأ، انخفاضاً من حوالي الربع قبل الحرب.

وقال زيمنسكي، إن صائغي المجوهرات المشهورين الآخرين أعادوا تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بهم، لذا فإن الحظر المفروض على الماس الروسي سيشعر به صغار تجار المجوهرات المستقلين في أوروبا.

سد الثغرات

أكبر مهمة تواجه أوروبا هي كيفية تصميم حظر جوي يمنع الماس الروسي من الوصول إلى الكتلة عبر طرق ملتوية.

وفي حديثه إلى الصحافيين يوم الخميس، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن "التركيز الرئيسي" لحزمة عقوبات الكتلة الجديدة كان "التحايل".

وأوضح زيمنسكي: "إذا كنت، على سبيل المثال، مشاركاً في صناعة أميركية ... تشتري الماس من قاطع وصاقل هندي، فلا يزال بإمكانك من الناحية الفنية شراء أحجار من أصل روسي".

يتم إرسال حوالي 90% من الماس غير المصقول في العالم إلى الهند لقصه وتلميعه قبل إعادة تصديره إلى صانعي المجوهرات.

ووفقاً لـ "نيز": "هناك الكثير من الماس الروسي الذي لا يزال يُباع في الاقتصاد الأميركي".