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خبير للعربية: اضطراب الجنيه مسؤول عن 70% من التضخم في مصر

المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي سعر الصرف وليس سعر الفائدة

دبي - العربية.نت
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قال نائب رئيس بنك "بلوم" سابقا طارق متولي، إن الفترة المقبلة تتطلب توفير الدولار لحل مشكلة التضخم وتهدئة الأسواق في مصر.

وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية"، أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي سعر الصرف وليس سعر الفائدة.

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وأشار إلى ضرورة أن تعود الريادة للقطاع المصرفي في تحديد سعر الصرف، ويكون الدولار متوفرا بالبنوك لمن يطلبه، موضحا أن هذه الخطوة تمثل 70% من مشكلة التضخم في مصر.

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وذكر أن هناك تسعيرة عشوائية للدولار في تكاليف إنتاج السلع بعضها يسعر الدولار بـ30 أو 40 أو 50 جنيها.

وتابع متولي: "سلعة مثل الذهب مسعرة بأعلى من قيمتها العالمية بأكثر من ألف جنيه للغرام.. الأسواق حاليا في حالة اضطراب ليست صحية حتى نتوقع الوضع القادم".

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