خبير للعربية: لهذه الأسباب سيتم الاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي

قال مدير التداول بشركة TDR capital سيف قدورة إن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها ليس من مصلحة الجمهوريين أو الديمقراطيين، وسيتم التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الدين في نهاية المطاف.

وأضاف في مقابلة مع " العربية" إن خطورة عدم توصل الديمقراطيين والجمهوريين لاتفاق تتمثل فى تداعيات هذا الأمر ومنها تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين بجانب اضطرابات الأسواق العالمية.

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" سيتم التوصل لاتفاق كما حدث في 78 مرة سابقة، وسيتفق الحزبان على رفع سقف الدين لتجنب تداعيات عدم الاتفاق"، وفقا لقدورة.

و أوضح أنه من الصعب توقع إتمام الاتفاق قبل الموعد المحدد له الأول من يونيو أو بعد ذلك، لكنه استبعد تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها.

وأوضح أنه يصعب التكهن أيضا بتكرار سيناريو عام 2011 الذي شهد اتفاق الحزبين على رفع سقف الدين قبل الموعد المقرر بساعات، ولكن حدث وقتها تخفيض للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة آنذاك.

وذكر قدورة أن من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد تباطؤ الإنفاق ومن ثم تباطؤ الاقتصاد وربما انكماشه، وارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد وربما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا بعد توقعات ببدء خفضها تدريجيا، وفي كل الأحوال الأسواق تراقب مجريات الأحداث.