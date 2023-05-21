"بدجت السعودية" للعربية: نستهدف التوسع في قطاع اللوجستيات

قال رئيس المجموعة التنفيذي لدى "بدجت" السعودية، فواز دانش، إن المجموعة تستهدف دخول قطاع اللوجستيات، مضيفا: "نحن في المراحل النهائية لتنفيذ صفقة الاستحواذ على نسبة 70% من أسهم إحدى الشركات العاملة بهذا القطاع في المملكة".

وأشار دانش، في مقابلة مع العربية، إلى أن صفقة الاستحواذ الجديدة تدعم خطط الدولة في تنمية قطاع اللوجستيات في السعودية، وسيظهر أثرها الإيجابي على نتائج المجموعة في 2023.

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وأوضح أن المجموعة تستهدف زيادة حجم أسطولها من السيارات في 2023، مع مراعاة المحافظة على نسب التشغيل العالية للتأجير قصير الأجل (أكثر من 65%)، مع استمرار النمو للتأجير طويل الأجل (أكثر من 90%)، وهو ما يدعم استمر النمو للشركة.

وبين أن النتائج الإيجابية للمجموعة في الربع الأول من 2023، ترجع إلى زيادة التأجير قصير الأجل والمتعلق بصورة كبيرة بزيادة الحركة في المطارات السعودية، والمرتبطة بزيادة أعداد السياح الوافدين من الخارج أو بين مدن المملكة.

وذكر أن زيادة معدلات التشغيل لأعداد السيارات بقطاع التأجير قصير الأجل (تمثل نحو 60% من القطاع) لها الأثر الأكبر في تحسن النتائج الفصلية، بالإضافة إلى استمرار نمو التأجير طويل الأجل (تمثل نحو 40% من القطاع).

ولفت إلى أن نشاط بيع السيارات من أهم القطاعات لدى المجموعة، حيث يمثل نحو 25-30% من أرباح الشركة، فيما يمثل قطاع التأجير طويل وقصير الأجل نحو 70% من إيرادات المجموعة.

وقال دانش إن سوق السيارات المستعملة في السعودية ممتازة، ومع بدء تطبيق القرار الجديد بشأن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة، سينعكس إيجابيا على زيادة الطلب على السيارات المستعملة في السوق السعودية.

وارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 15% إلى 69.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 60.2 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت أرباح 6.5%، حيث كانت في الربع السابق 65 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "بدجت السعودية" في الربع الأول 77.8 مليون ريال.

وقالت "بدجت السعودية" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التأجير قصير الأجل، وذلك بسبب التحسن في نسبة الإشغال نتيجة الطلب المتزايد والذي استمر حتى نهاية الربع الأول 2023م.

وذكرت الشركة أن التأجير طويل الأجل شهد نموا ملحوظا.