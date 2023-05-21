يلين لرؤساء البنوك الأميركية: عمليات الاندماج "ضرورية"

خلال اجتماع يوم الخميس الماضي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين للمديرين التنفيذيين إن المزيد من عمليات اندماج البنوك قد تكون ضرورية مع مواصلة جهود الصناعة في اجتياز الأزمة، حسبما نقلت شبكة "CNN" عن مصدرين، واطلعت عليه "العربية.نت".

توفر التعليقات الواردة من يلين دليلاً آخر على أن مسؤولي بايدن بدأوا في الاستعداد لفكرة اندماج البنوك على الرغم من مخاوف التقدميين وتدقيق الإدارة الخاص لتركز الشركات.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، بعدما أدت أسوأ أزمة مصرفية منذ عام 2008، والتي تميزت بسلسلة من حالات فشل البنوك، وهبوط أسعار الأسهم والقلق بشأن نموذج عمل البنوك الإقليمية ومتوسطة الحجم، إلى إعادة التفكير التنظيمي. ويفضل المنظمون بطبيعة الحال عمليات اندماج الشركات حيث تتولى البنوك القوية السيطرة على البنوك الأضعف على إخفاقات البنوك المزعزعة للاستقرار.

من جانبه، قال إد ميلز، محلل السياسة بواشنطن في "ريموند جيمس": "الدمج أمر لا مفر منه".

على هذه الخلفية، التقت يلين في واشنطن يوم الخميس مع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان"، والمدير التنفيذي لـ "Citigroup"، جين فريزر، وأعضاء آخرين في مجلس إدارة معهد سياسة البنك.

وأشارت القراءات التي قدمتها وزارة الخزانة بعد ذلك الاجتماع إلى أن يلين عالجت الضغط المصرفي، مؤكدة من جديد "قوة وسلامة النظام المصرفي الأميركي" وشكر المصرفيين على "قيادتهم ودعمهم". لكن هذه القراءة لم تذكر مناقشة عمليات اندماج البنوك.

مؤسسات متنوعة الحجم

ومع ذلك، أخبرت المصادر شبكة "CNN" أن اندماج البنوك نوقش خلال اجتماع يلين مع الرؤساء التنفيذيين.

وقال، أحد المصادر، إن "يلين" رددت تصريحات المنظمين الأميركيين الذين قالوا إنه قد تكون هناك عمليات اندماج مصرفية في البيئة الحالية.

كما أعربت يلين عن ثقتها في أن النظام المصرفي المتنوع في البلاد، والذي يضم مؤسسات مختلفة الأحجام، يقوم على أساس متين في أعقاب الأحداث الأخيرة، بحسب المصدر.

وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تركز الشركات، مع تحرك المنظمين لمنع استحواذ "JetBlue" على "Spirit"، واستحواذ "مايكروسوفت" على ناشر ألعاب الفيديو "أكتيفيجين بليزارد" في صفقة بقيمة 69 مليار دولار وعمليات اندماج كبرى أخرى.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، سمح المنظمون لبنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في البلاد، بشراء معظم أسهم "فيرست ريبابليك"، ثاني أكبر بنك يفشل في تاريخ الولايات المتحدة. وأثارت هذه الصفقة، التي جاءت بعد عملية عطاءات تنافسية وكان هدفها استقرار النظام، انتقادات حادة من بعض التقدميين.

بدورها، قالت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين: "ما حدث هنا هو أن أحد البنوك كان خاضعاً للتنظيمات القاسية وبدأ في الانهيار، وقد ساعدت الحكومة الفيدرالية بنك جي بي مورغان تشيس على أن يصبح أكبر حجماً". "قد يبدو الأمر جيداً اليوم بينما يرفع المخاطر إلى أعلى، وفي النهاية إذا بدأ أحد تلك البنوك العملاقة، مثل جيه بي مورغان تشيس، في التعثر، فإن دافعي الضرائب الأميركيين هم الذين سيكونون على المحك".

بدوره، أعرب دينيس كيلير، المؤسس المشارك لمجموعة Better Markets المدافعة عن الإصلاح المالي، عن قلقه بشأن المزيد من الاندماج المصرفي.

"لا أحد يريد أن يكون بطلاً"

وخلال مقابلة مع "رويترز" الأسبوع الماضي، قالت يلين إن درجة معينة من الاندماج في القطاع المصرفي الإقليمي والبنوك متوسطة الحجم قد تحدث.

بدوره، أخبر القائم بأعمال مراقب العملة، مايكل هسو، المشرعين الأسبوع الماضي أن وكالته ستكون على استعداد للنظر بسرعة في عمليات اندماج البنوك.

قال هسو للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن مكتب المراقب المالي للعملة "ملتزم بكونه متفتح الذهن عند النظر في مقترحات الاندماج والعمل في الوقت المناسب بشأن الطلبات".

فيما يرى محلل ريموند جيمس، إد ميلز، أن المستثمرين ابتعدوا عن القطاع المصرفي الإقليمي بسبب المخاوف بشأن اللوائح الجديدة المحتملة، وارتفاع تكاليف الودائع وحقيقة أن المساهمين قد تم القضاء عليهم بعد إخفاقات البنوك الأخيرة.

وقال ميلز: "لا أحد يريد أن يكون بطلاً". "مع القليل من التحذير أو بدون سابق إنذار، تحولت بعض البنوك من بعض المقرضين الأفضل مشاهدة في الصناعة إلى الصفر. لقد أثار ذلك فزع المستثمرين قليلاً".