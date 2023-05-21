"مبكو" للعربية: هذه تفاصيل الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة

قال الرئيس التنفيذي لشركة" مبكو" سامي الصفران، إنه تم الإعلان عن الاستراتيجية التوسيعية في مجالات مختلفة منها صناعة الورق والكرتون وهي مجالات تعمل فيها الشركة بالفعل.

وذكر الصفران في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة كشفت قبل 4 أشهر عن دراسة الاستثمار في خط رابع لزيادة الإنتاجية الحالية باستثمار ما يقارب 1.5 مليار ريال.

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وأشار إلى فرص استثمارية في إدارة النفايات، لاسيما وأن السعودية أعلنت عن استراتيجيتها في إدارة النفايات واستهداف تنشيط هذا القطاع.

وقال الصفران إن "مبكو" وشركاتها التابعة لديها الفرصة الأفضل لتنمية الشركة والاستفادة من الاستراتيجية السعودية.

وتابع: "الجزء الذي تحرص عليه الشركة هو توفير التمويل لهذه المشروعات، لذا قررت الشركة رفع رأس المال عبر توزيع أسهم منحة مجانية بجانب دخول مستثمر استراتيجي عبر توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة".

وفي 7 مايو الحالي، أعلنت شركة مبكو عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة "مبكو".

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن مذكرة التفاهم تنتهي بحلول 31 يوليو المقبل، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا بين كل من شركة "مبكو" وصندوق الاستثمارات العامة، أيهما أسبق.

وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة بأسهم تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة "مبكو"، بسعر 31.50 ريال للسهم الواحد، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وغيرها من الموافقات النظامية.

وحول انخفاض سعر سهم "مبكو" بالصفقة بحدود 7% عن السعر السوقي وقت إبرام الاتفاق، قال الصفران، إن "هذه الاتفاقيات لا يتم إبرامها بين يوم وليلة.. وجرى الاتفاق على مؤشرات للقياس وتحديد السعر.. وكان سعر الصفقة قريب جدا من الأسعار السوقية في تلك الفترة، ولكن بعد الإعلان شهد السهم تغيرات".

وذكر أن أن "مبكو" من الشركات التي لديها فرص استثمارية واعدة في ضوء خطط المملكة والتركيز على التنوع الاقتصادي، مضيفا: "الشركة قد تكون نقطة جذب لكثير من المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من المتغيرات البيئية التي تحدث في بيئة الاستثمار".

وتوقع الصفران، التوصل إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة خلال الشهرين القادمين، وسيتم الإعلان رسميا عن أي متغيرات ستحدث.

وقال الصفران، إن 2022 كان عاما استثنائيا على صناعة الورق حول العالم، ووصلت أسعار البيع إلى مستويات تاريخية، ونجحت "مبكو" في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الفترة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حركة تصحيحية في أسعار الورق، لافتا إلى تراجع نسب التشغيل للمصانع عالميا دون المستوى وانخفاض الطلب، في المقابل تشهد "مبكو" زيادة في المبيعات.