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اقتصاد الخليج

استبيان: 89% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة الشركات الخليجية المتعثرة

توقعات سلبية لقطاعات التجزئة والخدمات المالية والعقار خلال الـ 12 شهرا المقبلة

دبي - العربية.نت
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أظهر استطلاع حديث من شركة "ألفاريز آند مارسال"، أن الشركات في منطقة الخليج بدأت تظهر اهتماما أكبر بنظم وقواعد عمليات إعادة الهيكلة، وسط زيادة الضغوط الاقتصادية.

ورصدت نتائج الاستبيان، أن 89% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج المشاركين توقعوا زيادة حالات تعثر الشركات بين 2023 و2024 في المنطقة.

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وأشار الاستبيان، إلى زيادة الحاجة لتدخل الخبراء في إدارة السيولة وتخفيض المصاريف وتحسين كفاءة رأس مال الشركات.

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وأضاف الاستبيان أن 75% من المشاركين توقعوا تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجعه في المنطقة.

وتوقع أن تزداد حاجة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تحول أو إعادة هيكلة في الأسواق المتقلبة.

ولفت إلى توقعات سلبية لقطاعات التجزئة والخدمات المالية والعقار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

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