اقتصاد الخليج
استبيان: 89% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون زيادة الشركات الخليجية المتعثرة
توقعات سلبية لقطاعات التجزئة والخدمات المالية والعقار خلال الـ 12 شهرا المقبلة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهر استطلاع حديث من شركة "ألفاريز آند مارسال"، أن الشركات في منطقة الخليج بدأت تظهر اهتماما أكبر بنظم وقواعد عمليات إعادة الهيكلة، وسط زيادة الضغوط الاقتصادية.
ورصدت نتائج الاستبيان، أن 89% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج المشاركين توقعوا زيادة حالات تعثر الشركات بين 2023 و2024 في المنطقة.
مادة اعلانية
وأشار الاستبيان، إلى زيادة الحاجة لتدخل الخبراء في إدارة السيولة وتخفيض المصاريف وتحسين كفاءة رأس مال الشركات.
وأضاف الاستبيان أن 75% من المشاركين توقعوا تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجعه في المنطقة.
وتوقع أن تزداد حاجة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تحول أو إعادة هيكلة في الأسواق المتقلبة.
ولفت إلى توقعات سلبية لقطاعات التجزئة والخدمات المالية والعقار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أدنوك" ترفع حجم الاكتتاب العام في وحدتها البحرية واللوجستية إلى 19%من المحتمل أن تجمع الشركة 769 مليون دولار على أساس الحد الأعلى للأسعار أسواق المال
-
"ماجد الفطيم" الإماراتية تكلف بنوكا بإصدار صكوك خضراء بالدولار لأجل 10 سنواتذكرت أن عائدات بيع الصكوك ستذهب إلى تمويل أو إعادة تمويل ما يصلح من المشروعات الخضراء شركات
-
الأرباح الفصلية لـ" العربية للتعهدات" تقفز 40% إلى 91 مليون ريالنتيجة حملات يوم التأسيس السعودي واستمرار مسيرة التحول الرقمي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية