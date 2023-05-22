هذا السيناريو الأوفر حظاً بشأن أزمة سقف الدين الأميركي

يرى مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول مجد دوله، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي "ضعيفة".

وقال دوله، إن الأسواق لا تعتقد أن هناك احتمالية منطقية لأن تعلن الحكومة الأميركية إفلاسها الشهر المقبل، موضحا أن الصعود في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي يشير إلى التفاؤل حول إمكانية التوصل لحل لأزمة سقف الدين.

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وأوضح أن الاحتمالية الكبرى تشير للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، وأن احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تظل "ضئيلة جدا".

وفيما يتعلق بقرار الفيدرالي بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل، قال دوله، إن تركيز الأسواق الآن ينصب على أزمة سقف الدين، ومن ناحية أخرى أصبح قرار الفيدرالي بشأن الفائدة معروف وواضح للأسواق مع الوصول إلى المحطة الأخيرة من رفع الفائدة، مضيفا :" هناك احتمالية ضعيفة لاتخاذ الفيدرالي قرار برفع الفائدة في اجتماعه المقبل.. الأسواق لا تهتم لهذا الأمر حاليا".

وأضاف أن الأسواق تسعر وقف زيادات الفائدة وحدوث تباطؤ شديد في الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي، وما يبرهن على ذلك صعود مؤشر ناسداك وتفوقه على باقي المؤشرات.

وأشار إلى أن المستثمرين يراهنون على استمرار شركات التكنولوجيا في تحقيق الربحية بشكل أفضل من باقي الشركات وهو توجه واضح.

وتابع: "نلاحظ تخارج واضح من قطاعات مثل البنوك والنفط وزيادة تدفق صوب أسهم شركات التكنولوجيا وهو ما يبرهن أن الأسواق تسعر وقف لزيادات الفائدة وحدوث تباطؤ شديد في الاقتصاد بالنصف الثاني من 2023".

ويلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات حول ملفّ سقف الدين الأميركي الشائك.

وليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.