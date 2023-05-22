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شيفرون تعود للعمل في فنزويلا
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صفقات

"شيفرون" تشتري "PDC" للحفر في صفقة بقيمة 6.3 مليار دولار

حققت الشركات الأميركية أرباح قياسية على مدار العامين الماضيين

دبي - العربية.نت
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قالت شركة شيفرون، إنها ستستحوذ على كامل أسهم شركة "PDC Energy" للحفر في صفقة بقيمة 6.3 مليار دولار، مما يسمح لها بتوسيع ممتلكاتها في أحواض النفط الصخري في كولورادو وغرب تكساس.

ستدفع شركة شيفرون 72 دولاراً للسهم، أي ما يقرب من 14% علاوة على متوسط 10 أيام بناءً على أسعار الإغلاق في 19 مايو، وفقاً لبيان صدر اليوم الاثنين. وسيحصل مساهمو "PDC" على 0.4638 سهماً من شيفرون لكل سهم في "PDC". ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة بنهاية العام، بانتظار الموافقة التنظيمية وموافقة المساهمين في "PDC".

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث في البيان إن الأصول الجذابة والمتكاملة لشركة "PDC" تعزز مكانة شيفرون في أحواض الإنتاج الرئيسية في الولايات المتحدة.

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وتأتي الصفقة، وسط ازدهار التدفقات النقدية لدى منتجي النفط والغاز بعد موسم أرباح قياسية على مدى العامين الماضيين، مما يجعل قطاع الطاقة الأميركي جاهز لازدهار الاستحواذات. وتتطلع الشركات إلى زيادة حجمها عبر الدمج، لا سيما في حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وهي أكثر شركات الصخر الزيتي إنتاجاً في الولايات المتحدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمؤسسة لصفقة شيفرون - PDC بما في ذلك الديون 7.6 مليار دولار. وقالت شيفرون إنها تتوقع أن تضيف الشراكة نحو مليار دولار في التدفق النقدي الحر السنوي عند 70 دولاراً للبرميل من نفط برنت والغاز الطبيعي.

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