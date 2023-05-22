"غولدمان ساكس" يمدد توقعاته 8 أيام إضافية قبل نفاد الأموال الفيدرالية

تتجه كل الأنظار إلى سقف الديون الأميركية في الوقت الحالي، وقد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة في المستقبل.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق، إن التاريخ "X"، أو التاريخ الذي لا تستطيع فيه الولايات المتحدة دفع فواتيرها وتخاطر بالتخلف عن السداد، هو الأول من يونيو.

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بينما يرى أليك فيليبس، كبير الاقتصاديين في "غولدمان ساكس"، أن الموعد النهائي الفعلي قد يكون بعد أسبوع من الأول من يونيو.

وقال فيليبس: "تخميننا الآن هو أن الموعد النهائي الحقيقي ربما يكون على الأرجح مثل الثامن والتاسع من يونيو، وذلك عندما يكونون في خطر أكبر نوعاً ما".

لم يشرح فيليبس حساب تاريخ X في المقابلة التي أجراها مع وكالة "بلومبرغ"، لكن هذه التوقعات قد تختلف لأن هذه الحسابات تعتمد على مقدار الضرائب والإيرادات الأخرى التي تجمعها حكومة الولايات المتحدة مقابل المبلغ الذي تنفقه، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف فيليبس أنه في حين أن هذا قد يمنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للتفاوض على صفقة بشأن رفع سقف الديون، إلا أنه لا يزال من الأفضل القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً.

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الديمقراطيين والجمهوريين ما زالوا عالقين في مأزق بشأن رفع سقف الديون الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار - مما يعني أن أموال الولايات المتحدة قد تنفد في وقت مبكر من 1 يونيو.

وقالت يلين لشبكة "NBC"، إن الحكومة الأميركية تتوقع أن تكون بعض مدفوعات الضرائب "كبيرة" في 15 يونيو والتي ستوفر بعض الإيرادات، لكن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالوضع.

وأضافت يلين: "هناك دائماً عدم يقين بشأن الإيرادات الضريبية والإنفاق، وبالتالي من الصعب التأكد تماماً من ذلك، لكن تقديري هو أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو مع القدرة على دفع جميع فواتيرنا منخفضة للغاية".

من جانبه، أفاد فيليب دي موت من "Insider" يوم السبت، أن رصيد الحساب العام للخزانة انخفض إلى 57.3 مليار دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021. وهذا يمثل حوالي خُمس الرصيد النقدي للحكومة الفيدرالية البالغ 316 مليار دولار في نهاية أبريل.

تعتمد الحكومة الفيدرالية على الديون - التي يتم جمعها من بيع السندات - لإنفاقها. يعمل الدين الأميركي كمعيار رئيسي لأنواع مختلفة من الائتمان، وبالتالي، يمكن أن يكون للتخلف عن السداد تأثير دومينو على الاقتصاد المحلي والعالمي.

بدوره، قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي، روهيت تشوبرا، إنه "يجب على كل عائلة أن تشعر بالقلق" بشأن سقف الديون حيث يمكن أن ترتفع تكاليف الاقتراض على بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

حجم الإنفاق اليومي الفيدرالي

وقدّر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" حجم الإنفاق اليومي في المتوسط للحفاظ على عمل الحكومة الأميركية بـ17 مليار دولار.

وفيما تحصل الحكومة الأميركية على معظم هذه الأموال من الإيرادات الضريبية، أفاد مكتب الميزانية بالكونغرس هذا الشهر أن مصلحة الضرائب حصلت على عائدات ضريبية أقل مما كان متوقعاً من 1 أكتوبر حتى 30 أبريل - أقل بقليل من 300 مليار دولار عن الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية السابقة - فقد أرسلت إشارة تنذر بالسوء مفادها أن قد يأتي الوقت في وقت أقرب عندما لا تتمكن الولايات المتحدة من اقتراض المزيد من الأموال أو تجنب التخلف عن السداد.

يأتي جزء كبير من هذا النقص البالغ 300 مليار دولار - حوالي 100 مليار دولار من كاليفورنيا، وفقاً لتحليل مركز السياسة بين الحزبين الذي أوردته لأول مرة صحيفة وول ستريت جورنال. بسبب العواصف الكبرى في العام الماضي وأوائل هذا العام، منحت مصلحة الضرائب لجميع سكان كاليفورنيا تقريباً تمديداً تلقائياً لإقراراتهم الضريبية، مما سمح لهم بتقديم ملف في أكتوبر بدلاً من أبريل.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا تمثل 16% من الإيرادات الضريبية الفيدرالية في الولايات المتحدة.