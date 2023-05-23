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خاص

رئيس "العربية للتعهدات": خطط التحول الرقمي دعمت تحسن الإيرادات ونستهدف هذه النسبة

الإعلان عن التفاصيل المالية للتعاقد مع مطار الملك خالد قريباً

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية محمد الخريجي، إن نتائج الربع الأول من العام 2023 شهدت تأثيرا إيجابيا من نشاط الأعمال في شهر رمضان، بالإضافة إلى تأثير يوم التأسيس الذي تفاعل معه السوق بشكل كبير.

وأوضح الخريجي في مقابلة مع "العربية"، أن شهر رمضان يمثل ثلث إيرادات الشركة المحققة.

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وأضاف أن الشركة تعتمد في إيراداتها على لوحاتها الإعلانية المنتشرة في الطرق والأسواق والمواقع الحيوية التي تتواجد فيها كثافة عالية للسكان.

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وفي ظل زيادة نسب التحول الرقمي في الشركة إلى 70%، ذكر الخريجي أن الشركة تخطط منذ طرحها في سوق الأسهم السعودية بأن تصل خلال 4 أو 5 سنوات إلى نحو 80% للتحول الرقمي بالكامل وتحويل اللوحات التقليدية إلى "رقمية".

وأشار إلى أن الشركة وصلت إلى نسبة مرتفعة خلال عام ونصف فقط، وهذا أثر بشكل إيجابي على إيرادات الشركة وساعد في تنمية المخزون الخاصة بالحملات الإعلانية، وعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب بشكل أكبر.

وأفاد بأن "العربية للتعهدات" تتحول من كونها شركة إعلانات تقليدية إلى شركة رقمية حتى تستحوذ الشركة على حصة من هذه السوق التي تنمو عالميا.

وحول عقد تشغيل اللوحات الإعلانية في مطار الملك خالد، قال الخريجي، إن العقد موقع مع شركة مطارات الرياض وتصل مدته إلى 10 سنوات، وسيتم الإعلان عن تفاصيله المالية فور توقيع العقد في الفترة القريبة القادمة.

وتوقع أن يبدأ تشغيل الحلول الإعلانية الرقمية داخل حرم المطار أو الخطوط المؤدية للمطار خلال بداية الربع الأول من 2024.

وذكر أن عوائد هذا المشروع ستبدأ في التحقق اعتبارا من عام 2024، مضيفا: "متفائلون من التوسع في المطارات والزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين".

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