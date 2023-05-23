"أرقام كابيتال" للعربية: مبيعات "دار الأركان" الفصلية تراجعت لهذه الأسباب

قال مدير تنفيذي بدائرة الأبحاث في أرقام كابيتال، محمد حيدر، إن مبيعات شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" في الربع الأول من 2023 تراجعت بأكثر من 50% بسبب انخفاض مبيعات الأراضي بنحو 40-50%، وتباطؤ المشاريع قيد التطوير داخل وخارج المملكة.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" أن الإيرادات الأخرى لدار الأركان ارتفعت في الربع الأول على أساس سنوي بنسبة 19% بسبب زيادة الإيجارات في المملكة والرياض بشكل خاص، مضيفا "لا نتوقع تغيرا في الإيرادات في الفصول المقبلة".

مادة اعلانية

وأوضح أن المملكة تشهد نموا متسارعا على الجانب السكاني أو استقطاب العاملة الأجنبية مع توجه الشركات العالمية لنقل مقاراتها الإقليمية إلى الرياض، وهو ما يعزز الطلب على العقار والأراضي التي تمتلكها "دار الأركان".

وتابع: "مع ارتفاع الطلب على العقار في المملكة (الأراضي والشقق السكنية) من المتوقع أن يدعم أسعار البيع وهو ما ينعكس إيجابا على نتائج دار الأركان في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن "دار الأركان" تمتلك نسب قروض مرتفعة، ولكن لديها رصيد كبير من النقد، ومع ارتفاع تكلفة القروض قابله زيادة في العوائد على الإيداع، موضحا :"بشكل مباشر ارتفعت إيرادات الشركة من إيداعات المرابحة والتي غطت ارتفاع التكلفة على القروض".

"الشركة سوف تركز خلال الثلاث سنوات المقبلة على استثمار رصيد النقد لديها في سداد القروض... لا أتوقع أن تشهد مشاريع دار الأركان في المملكة نموا كبيرا"، بحسب حيدر.

وتراجع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" بنسبة 46.78% في الربع الأول من 2023، إلى 117.63 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بـ 221.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "دار الأركان" في الربع الأول من 2023 مقارنة بصافي ربح نحو 48.71 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 52.8% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 764.32 مليون ريال، مقابل 1.62 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.