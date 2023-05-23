"تيك توك" ستمنح أميركا حق الوصول إلى كود المصدر وخوارزمياتها.. لهذا السبب!

ستمنح "تيك توك" قريباً شركة "أوراكل" الأميركية، حق الوصول إلى كود المصدر، والخوارزمية الخاصة بمنصة الفيديوهات القصيرة، ومواد الإشراف على المحتوى كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من مخاوف الأمن القومي بشأن التطبيق.

كما ستبدأ "Oracle" أيضاً في مراقبة البوابات الخاضعة للرقابة والتي تسمح بدخول وخروج البيانات من البيئة الآمنة التي أنشأتها على خوادم لاستضافة البيانات من مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن شركة الوسائط الاجتماعية يوم الاثنين.

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يأتي ذلك، كجزء من مشروع تيك توك المعروف باسم "Project Texas"، وهو خطة لتطويق بيانات المستخدمين الأميركيين والسماح بمراجعة تقنيتها من قبل شركاء مثل "Oracle" لتقييم المخاطر الأمنية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قدمت شركة التواصل الاجتماعي خطة لتخفيف الانتقادات من صانعي السياسة الذين يشعرون بالقلق من أن ملكيتها من قبل شركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس"، تفتح الباب للتأثير أو جمع البيانات من قبل الحكومة الصينية.

تواجه "تيك توك" حالياً تشريعات على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية تهدف إلى حظر أو تقييد استخدام التطبيق في أميركا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشركة: "العديد من المكونات الرئيسية لمشروع Project Texas قيد التنفيذ بالفعل، وسنواصل تقديم المزيد من أجزاء المبادرة في الأسابيع والأشهر القادمة.

بدورها، بدأت "أوراكل" في فحص أجزاء من كود مصدر "تيك توك" فيما يسمى بمركز الشفافية المخصص، والذي بدأ العمل به في يناير.

وقالت تيك توك: "تواصل كل من تيك توك وOracle العمل من أجل التوصل إلى حل مع حكومة الولايات المتحدة". "تعمل فرقنا معاً على جميع برامج تيك توك التي ستفحصها Oracle في النهاية وتراقبها باستمرار، مع ضمان حصول المستخدمين الأميركيين على تجربة متواصلة".

لم يسمح لموظفي "Oracle" سوى الوصول المحدود فقط إلى كود مصدر تيك توك، كما لا يقومون بمراجعة البرامج أو الخوارزمية أو طرق إدارة المحتوى بشكل شامل.