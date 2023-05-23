"ساكسو بنك" للعربية: توصيات "الذكاء الاصطناعي" سبب ارتفاع الأسهم الأميركية مؤخراً

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط لدى"ساكسو بنك"ياسر الرواشدة، إن الأسواق متخوفة من عدم التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن عدم التوصل للاتفاق احتمال قائم، ويوم الاثنين عطلة في الولايات المتحدة، وإذا لم يحدث اتفاق يوم الجمعة ستتزايد الضغوط على أسواق الأسهم.

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وذكر أن أسواق الأسهم الأميركية ما زالت مرتفعة، ومؤشر ناسداك مرتفع جدا في الأيام الماضية بناء على توصيات "الذكاء الاصطناعي"، والعوائد على السندات الأميركية تصعد أيضا، ووصلت مستويات قياسية في الفترة القريبة الماضية، وحديث من أعضاء الفيدرالي بإمكانية رفع الفائدة ما زالت موجودة في الأشهر المقبلة، وهذه كلها عوامل ضغوط مخاطر بالنسبة للأسواق، خاصة مع ارتفاع الدولار في الأيام الماضية.

وحال التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي فإن ذلك سيعطي دفعة لارتفاع العائد على السندات، وهذا الأمر نوعا ما سلبي بالنسبة للأسواق، بحسب الرواشدة.

وقال إن المسؤولين الأميركيين يعطون إشارات إيجابية بإمكانية التوصل لاتفاق، وأعتقد أن ذلك سيحدث، لكن الأسواق ستظل متخوفة لأن السياسيين يحبون "الدراما" وسينتظرون للفترة الأخيرة، وحال تقلب الأسواق سيقدمون على الحل.

أشار إلى إمكانية أن يحصل الجنيه الإسترليني على بعض الدعم بعد تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد البريطاني هذا العام وتجنبه الدخول في ركود، إلا أن مؤشرات الخدمات والتصنيع في بريطانيا ليست إيجابية، وتوقع إمكانية رفع الفائدة في بريطانيا مرتين قادمتين.