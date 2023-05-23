"مدينة مصر" للعربية: نخطط للتوسع في باقي المحافظات ونستهدف الأماكن الجاذبة للتطوير

قال العضو المنتدب بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عبد الله سلام، إن الشركة تحاول تبني معايير معينة للتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف سلام في مقابلة مع "العربية"، أن القطاع العقاري حافظ على وضعه كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال في ظل الظروف الحالية.

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وأشار إلى أن المبيعات على مستوى شركات القطاع العقاري ككل مرتفعة على نحو ملحوظ في الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد سلام، بأن المبيعات التعاقدية ارتفعت بنسبة 12.8% في الربع الأول على أساس سنوي، ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار أكثر من كونها زيادة عدد الوحدات المباعة.

ولفت إلى أن متوسط زيادة الأسعار وصلت إلى 60% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: "لم نر أي علامات على تباطؤ السوق على مستوى القطاع ككل.. أنهينا سنة قوية ونحن في وضع قوي حتى نتوسع في باقي محافظات مصر والأماكن الجاذبة للتطوير العقاري".

وتوقع سلام، استمرار قوة القطاع العقاري في مصر، وحتى إن كان الارتفاع في قيمة المبيعات يرجع إلى زيادة الأسعار وليس زيادة الحجم.

وارتفعت أرباح شركة مدينة "مصر للإسكان والتعمير" بنسبة 153% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 304 ملايين جنيه، مقارنة بربح 120 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة الفصلية بنحو 24% مقارنة مع الفترة المماثلة لتفوق المليار جنيه.