17 مليار ريال أرباح البنوك السعودية المدرجة في "تداول" خلال الربع الأول من 2023

حققت البنوك السعودية المدرجة في "تداول" وعددها 10 أرباحاً بقيمة 17 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

ومع انتهاء إعلان البنوك السعودية المدرجة في "تداول" عن نتائج أعمالها للربع الأول، نرى أن جميع البنوك المدرجة وعددها 10 سجلت ارتفاعا في أرباحها الفصلية بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022، باستثناء "بنك الجزيرة" الذي سجل تراجعا في الأرباح.

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وأظهرت النتائج الفصلية للبنوك في الربع الأول، أن الارتفاع في الأرباح كان بنسب متفاوتة أعلاها كان بنك "ساب" حيث قفزت أرباحُه بـ 76%، ومن حيث الرقم المطلق فأعلى أرباح كانت من نصيب "الراجحي" بـ 5 مليارات ريال، من أصل 17 مليار ريال هو إجمالي أرباح القطاع.

وكشفت البيانات المالية، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من الاتجاه العام بزيادة نسبة المخصصات في الربع الأول لجميع البنوك عدا "الرجحي" و"البلاد" و"الجزيرة"، وكان أعلى نمو في المخصصات كان من نصيب بنك "ساب" بنسبة 282%، بينما سجلت مخصصات "الراجحي" تراجعا بـ 28%.

ووفا للبيانات المالية الفصلية، فقد أظهرت أيضا ارتفاعا ملحوظا في كل من الودائع والقروض لدى جميع البنوك دون استثناء، وهو ما كشف عنه تقرير "ساما" للربع الأول حيث أظهر ارتفاع إقراض جميع المصارف العاملة في المملكة للقطاع الخاص في الربع الأول بنسبة 1.1% أو بمقدار 220 مليار ريال ليبلغ 3.54 تريليون ريال.

وعلى الرغم من أن إجمالي الودائع ارتفع، إلا أن تركيبة الودائع اختلفت، فمع ارتفاع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي ارتفاع العوائد في السعودية، تحولت الودائع من ودائع تحت الطلب إلى ودائع زمنية مع توجه الأفراد للادخار.

وبحسب البيانات الفصلية بنهاية الربع الأول، فقد سجلت الودائع الزمنية والادخارية نحو 700 مليار ريال، بارتفاع 39% عن الربع الأول من العام الماضي، بينما تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 2% إلى 1.35 تريليون ريال بنهاية الربع الأول.

ويستقر مستوى القروض إلى الودائع أو loan to deposit ratio لجميع البنوك السعودية بنهاية الربع الأول، عند 80.66% متراجعا بشكل طفيف من نحو 81% في الربع المقابل العام الماضي.