7 أيام فاصلة.. هل تخفق أميركا في رفع سقف الدين؟

مع تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحا على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي حتى الآن، مع بقاء سبعة أيام للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.

وتباينت ردود الأفعال من النواب والاقتصاديين على الاجتماع "المثمر"، على حد قول الرئيس الأميركي.. والذي دعا إلى إجراء مفاوضات "بحسن نيّة" للتوصل إلى اتفاق.

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وقال النائب الجمهوري Ken Buck لشبكة CNN، إنه وزملاءه في الحزب الجمهوري ليسوا في حالة "ذعر" أو Panic، ويعتقدون أنه سيتم التوصل إلى صفقة لرفع سقف الاقتراض في البلاد في اللحظة الأخيرة.

وأضاف :"لقد فعلنا ذلك مرات عدة، الناس يحبون الدراما أنا لستُ خائفاً ولا أسمع ذلك من أي من أصدقائي".

ويخطط القادة الديمقراطيون في مجلس النواب للبدء في التواصل مع "مجموعة" من الجمهوريين في مجلس النواب، بشأن التوقيع على عريضة "إبراء الذمة" discharge petition التي يمكن استخدامها كوسيلة لتجاوز قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب وفرض تصويت لرفع سقف الديون.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز في اجتماع صحافي :"علينا أن نتفق على أننا سنتجنب التخلف عن السداد بأي ثمن. وعريضة إبراء الذمة discharge petition هي إحدى الوسائل المتاحة للقيام بذلك، سنحتاج إلى 5 أو 6 جمهوريين يوافقون أنهم لن يسمحوا بالتخلف عن السداد. وإذا وقعوا، فيمكننا إيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة المصطنعة".

ويجادل فريق من جي بي مورغان "إن التخلف عن سداد الديون يمكن أن يكون له مخاطر كبيرة على الشركات التي استفادت من الإنفاق الحكومي مثل قانون خفض التضخم، حيث قد يحتاج بايدن إلى التنازل عن بعض هذه التكاليف في المفاوضات".

وتنبأ اقتصاديون في غولدمان ساكس، من أن وزارة الخزانة ستصدر 600 إلى 700 مليار دولار من أذون الخزانة أو T-Bills بعد أسابيع من موافقة المشرعين على رفع سقف الديون، ما سيؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق المالية.

وأذون الخزانة هي ديون أو سندات قصيرة الأجل تستحق خلال عام واحد أو أقل.

وأضاف المحللون في بنك أوف أميركا: "إن ذلك سيكون له تأثير مماثل على الاقتصاد لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".

وكان الرئيس بايدن قد التقى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأميركي مع بقاء 7 أيام للمهلة النهائية لرفعه في الأول من يونيو المقبل.

من جهته، ذكر مكارثي أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق إلا أن المباحثات كانت إيجابية.