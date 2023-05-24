أفضل 10 دول لتأسيس شركة ناشئة في عام 2023

تسعى الشركات الناشئة لوجود بيئة حاضنة صديقة لها، والتي تعد مثل التربة الخصبة لضمان النمو الأفضل لها، وبالتالي فإن اختيار مكان تأسيس عمل ناشئ يحتاج البحث بعناية.

ويبدو أن أوروبا هي القارة الأفضل لتأسيس شركة ناشئة، وفقاً للقائمة التي أعدتها "Business Name Generator" ونشرتها مجلة "CEO World" الأميركية، والتي ضمت أفضل 10 دول صديقة لهذا النوع من الشركات لعام 2023.

مادة اعلانية

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن جمهورية التشيك، هي حصان طروادة بعد ذلك تأتي فنلندا، ثم السويد. ويعد تكلفة بدء شركة ناشئة في جمهورية التشيك منخفضة للغاية؛ في الواقع، يمثل 1.1% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. كما أن الأجر الشهري للموظف ليس مرتفعاً جداً، حيث يصل إلى 1800 دولار في المتوسط.

بينما تخضع الشركات في فنلندا للضريبة بمعدل ثابت يبلغ 20%، وتبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة في فنلندا 0.7% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. ناهيك عن ذكر أنه في كل عام، تبرز فنلندا كبلد يسكنه أسعد شعب في العالم. وهذا سبب مهم آخر لشخص ما لبدء عمل تجاري جديد في البلد.

كما أن تكلفة بدء عمل تجاري جديد منخفضة جداً في السويد. في الواقع، تبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة في السويد 0.5% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. فيما تتمتع السويد أيضاً بتكلفة معيشية منخفضة حيث يمكن لأي شخص تغطية احتياجاته بمبلغ 800 دولار شهرياً في المتوسط، باستثناء الإيجار. وتخضع الشركات في السويد للضريبة بمعدل ثابت قدره 20.60%.

قيم البحث البلدان، وفقاً لمجموعة من المعايير المالية والاجتماعية، واحتلت إستونيا المركز الرابع في القائمة. حيث تبلغ تكلفة تأسيس شركة ناشئة في إستونيا 1% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. وفي إستونيا، تبلغ تكلفة المعيشة حوالي 800 دولار شهرياً في المتوسط، باستثناء الإيجار. وبالمقارنة، يحصل الموظف في المتوسط على 1200 دولار من الراتب.

وأكملت سلوفاكيا المراكز الخمسة الأولى. في سلوفاكيا، تبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة 1% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. الشيء نفسه مع إستونيا. وتبلغ تكلفة المعيشة حوالي 700 دولار شهرياً في المتوسط، باستثناء الإيجار، بينما يحصل الموظف على راتب 1500 دولار في المتوسط. لذلك، من السهل نسبياً على الموظف تغطية احتياجاته.

وتحتل المملكة المتحدة المركز السادس في القائمة. والتي تتمتع بمعدل ضريبة 19% على رأس المال المتولد. وفي المملكة المتحدة، لا تكلف الشركات الناشئة الجديدة أي شيء.

استمراراً، تقدم الدولة التالية للموظفين، في المتوسط، 4000 دولار كمرتب. هذا البلد هو هولندا. تخضع الشركات هنا للضريبة بمعدل ثابت يبلغ 25.8%.

تحتل النمسا والدنمارك والبرتغال المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة في القائمة، على التوالي. تبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة في النمسا 4.7% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. تخضع الشركات في النمسا للضريبة بمعدل ثابت يبلغ 25%. في الدنمارك، تبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة 0.2% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بينما في البرتغال، تبلغ تكلفة بدء شركة ناشئة 1.9% من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.