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"وول ستريت" تتابع عن كثب ديون الخزانة الأميركية المعرضة للخطر

المخاوف تتزايد من تخلف أميركا عن سداد ديونها

دبي - العربية.نت
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ينصب تركيز "وول ستريت" حاليا على مدفوعات ديون الخزانة الأميركية المعرضة للخطر مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وتفاقم مخاوف عدم توصل الولايات المتحدة لاتفاق مما يعني قد تضطر التخلف الخزانة عن السداد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد إن الأول من يونيو ظل "موعدًا نهائيًا صارمًا" لرفع حد الدين الفيدرالي، مع احتمالات منخفضة للغاية بأن الحكومة ستجمع عائدات كافية لدفع فواتيرها حتى 15 يونيو، عندما يحين موعد المزيد من الإيصالات الضريبية.

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إذا فشلت الحكومة في رفع سقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل أن تستنفد السيولة وقدرتها على الاقتراض، فقد تفوت سداد بعض ديونها.

في يونيو/حزيران، يجب أن تدفع الخزانة أكثر من 1.3 تريليون دولار بين سندات الخزانة قصيرة الأجل ومدفوعات السندات، بما في ذلك رأس المال والفائدة، وفقًا لتقديرات "جي بي مورغان".

"بالنظر إلى 1 يونيو/حزيران، باعتباره التاريخ "الأولي" وبافتراض حصول أي تقصير تقني قصير الأجل، يبدو أن المدفوعات المستحقة في أوائل إلى منتصف يونيو/حزيران هي الأكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين".

وأضاف "جي بي مورغان": "بالإضافة إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل، فإن حاملي سندات الخزانة التي لها تاريخ استحقاق في منتصف يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول معرضين أيضًا لخطر عدم سداد الحكومة القسيمة أو الدفعة الأساسية".

لا تُدفع الفائدة على سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل منتظم لأن تواريخ استحقاقها قصيرة جدًا. بينما يُدفع على ديون الخزانة طويلة الأجل مثل السندات والأوراق النقدية فائدة كل ست أشهر.

فيما يلي قائمة بإجمالي الفوائد والمدفوعات الأساسية للشهر التالي المستحقة على سندات الخزانة حسب تاريخ الدفع:

الدفعات المتعلقة بديون الخزانة الأميركية التي تواجه خطر التخلف عن السداد

المصدر: "جي بي مورغان"
المصدر: "جي بي مورغان"
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