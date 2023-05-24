"برنامج الإسكان" للعربية: نجحنا في زيادة نسبة التملك للمواطنين إلى 60%

قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- نوفل السلامة، في مقابلة مع "العربية"، إن البرنامج نجح في زيادة نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى نحو 60%.

وأضاف السلامة أن مستهدفات البرنامج كانت الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية لنحو 57%، والآن تجاوزنا تلك المستهدفات، ونعمل على الوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030.

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وبين أن التمويلات العقارية في السعودية تجاوزت 194 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول.

وكشف عن تطلع البرنامج لتحقيق التناغم بين المعروض العقاري والتمويل في ظل ارتفاع الفائدة لتحقيق المستهدفات في إطار رؤية السعودية 2030، وزيادة فرص تملك المواطنين للوحدات السكنية.

وأوضح الشركة السعودية لإعادة التمويل وصندوق التنمية العقاري سوف يسهمان في تخفيف وطأة زيادة أسعار التمويل العقاري، مضيفا: "مع ارتفاع الفائدة السائدة حاليا يوجد عروض من بعض البنوك لتوفير أسعار تنافسية للفائدة للتمويل العقاري".

وأشار إلى أنه يوجد نحو 8 ضواحي تسهم بتوفير نحو 180 ألف وحدة سكنية، بينهم ضاحيتي "خزام" و"الفرسان" في مدينة الرياض ستسهمان في توفير أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، موضحا: "تم الإعلان عن أسعار بعض وحداتها والتي تتراوح بين 300-400 ألف ريال وهي أسعار تنافسية".