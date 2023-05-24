بيل غيتس: "أمازون" و"غوغل" تواجهان تهديداً وجودياً

على الرغم من تغلغل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأخبار والوسائط الاجتماعية منذ إطلاق "ChatGPT" في نوفمبر، إلا أن التكنولوجيا القوية - والمتطورة بانتظام - ظلت حتى الآن منفصلة عن محركات البحث.

لقد كان الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البحث على الإنترنت لفترة طويلة؛ إذ إنه مسؤول عن اقتراحات البحث بالإضافة إلى مواقع الويب المصنفة، لكن لم يتم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في تلك التجربة بعد.

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توقع المؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت"، بيل غيتس، أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الحاجة إلى محركات البحث تماماً.

وفي حديثه خلال مؤتمر "AI Forward 2023"، وهو حدث استضافته "غولدمان ساكس"، و"SV Angle"، قال غيتس إن الشركة التي ستفوز في النهاية بسباق الذكاء الاصطناعي ستفعل ذلك من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي.

وقال غيتس إن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المساعد "لن يذهبوا أبداً إلى موقع بحث مرة أخرى، ولن تذهب أبداً إلى موقع إنتاجي، ولن تذهب أبداً إلى "أمازون".

سيكون مساعد الذكاء الاصطناعي هذا - الذي لم يتم تطويره بعد - قادراً على توقع احتياجات الإنسان وسيؤدي أنواع المهام التي لا يملك المستخدمون وقتاً لها، مثل القراءة.

أضاف غيتس أننا بعيدون جداً عن رؤية هذا المساعد الرقمي الفائق في أي نوع من الاستخدام الجماعي المنتظم.

وتابع الملياردير التكنولوجي أن الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي - بعبارة أخرى، المطور الناجح لمساعد ذكاء اصطناعي شخصي - لديه فرصة بنسبة 50/50 في أن يكون شركة تقنية ناشئة أو أحد الشركات التقنية العملاقة.